柯文哲政見會批“卡管”　民進黨否認

民進黨發言人張志豪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月26日電（記者 黃筱筠）針對今天政見發表會中，台灣民眾黨候選人柯文哲稱“台灣教育令人擔心”，民進黨發言人張志豪表示，柯文哲就是最不重視多元教育且帶有歧視的人，柯文哲所寫的《白色的力量》書中提到，“第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的佔第四第五，文學院差不多第六流的，藝術的就根本不入流了。”



至於柯文哲針對學倫爭議及台大卡管（阻管中閔就任台灣大學校長）一事提出批評，張志豪指出，賴清德主席接任黨主席之後，第一件事情就是處理學倫的問題，非常的明快，該怎麼處理、該怎麼認定，對於學術自由，一向給予完全的尊重，沒有任何偏袒徇私，也不會踐踏學術自由。對於管中閔教授擔任台大校長的案子，認為管教授有爭議的是台大的師生們，並不是民進黨政府，為避免這樣的爭議日後再次發生，“教育部”也在2019年8月訂立辦法，可以強化資訊公開與爭議處理，從制度改進，才能從源頭避免下一次類似的事情再次發生。



張志豪說，柯主席歧視學歷的事件不只一兩件，包含在美國讀書時“掃地的黑人最慢來”、近期更公開表示，要列管國中沒有畢業的人，理由是這些人“吸毒機會是99倍”、“十年二十年就是強姦犯、殺人犯”，這樣的歧視教育台灣的下一代會如何發展，令人十分擔憂，教育應該要平權而不是歧視。



至於對柯文哲所提網路平權、體育政策等，張志豪補充，這些政策都是蔡政府都已經在執行，包括前瞻計劃“推動中小學數位學習精進方案”4年總預算達新台幣200億元，達成“班班有網路 生生用平板”；“運動發展基金”、“國家運動訓練中心”等，都是為了台灣的教育及體育超前部署，謝謝柯主席的肯定，因此請民眾讓延續蔡政府路線的賴清德、蕭美琴，帶領走一條對的路。