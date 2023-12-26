多部門穩經濟政策透出新動向

中評社北京12月26日電／據經濟參考報報導，國家發展改革委、財政部、人民銀行、工信部等多個部門近日召開會議，貫徹落實中央經濟工作會議精神，部署2024年工作重點。“科技創新”“擴大國內需求”“深化改革”……透過各個部門重點任務清單上的這些關鍵詞，可洞悉未來經濟政策的新動向。



以“科技創新”引領產業發展



中央經濟工作會議將“以科技創新引領現代化產業體系建設”提升至明年經濟工作重點任務之首，多個部門2024年工作部署也離不開“科技創新”。



圍繞2024年度工作部署，日前召開的全國工業和信息化工作會議明確了12個方面重點任務，其中包括“全力促進工業經濟平穩增長”“全面實施製造業重點產業鏈高質量發展行動”“提升產業科技創新能力”“加快改造提升傳統產業”“鞏固提升優勢產業領先地位”“加快培育新興產業”等。



科技部也提出五大重點任務，包括強化科技工作統籌協調，完善新型舉國體制；聚焦事關國家發展和安全的關鍵核心技術，集聚力量攻堅突破；布局前瞻性引領性技術，培育未來產業競爭新優勢；壯大國家戰略科技力量，強化科技創新體系化能力；深化科技體制改革，構建支撐高水平科技自立自強的政策體系和良好環境。



財稅和金融政策也將大力支持科技創新。全國財政工作會議提出，“全力支持打贏關鍵核心技術攻堅戰，保障好國家重大科技項目等資金需求，深化財政科技經費分配使用機制改革，推動高水平科技自立自強”。國家金融監督管理總局黨委召開擴大會議，提出提升科技金融質效，助力加快新質生產力發展和現代化產業體系建設。



“一方面，我國經濟正處於從傳統要素驅動向科技、數據等新型要素驅動轉型的關鍵階段，亟須通過強化自主研發能力提升全要素生產率水平，把握新一輪科技革命的重大機遇；另一方面，在科技創新推動下，新質生產力加速形成，成為驅動經濟增長和產業高質量發展的重要動能。”中國銀行研究院研究員梁婧說。

