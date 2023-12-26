數字貨運駛入“新藍海”　產業生態如何打造

中評社北京12月26日電／據經濟參考報報導，隨著互聯網經濟和物流行業的快速發展，數字貨運應運而生。這些貨運版打車軟件將“貨”與“車”精準匹配，解決了因物流信息不對稱導致的運力空駛、司機長時間等貨等難題。近年來，受信息化、智能化技術驅動和現代物流相關政策加持，數字貨運發展提速，駛入“新藍海”。



中國物流與採購聯合會發布的數據顯示，2022年中國公路貨運市場規模約5萬億元，其中數字貨運整體市場規模約7000億元，市場潛力巨大。受訪專家認為，數字貨運行業發展勢頭強勁、未來可期，仍需多方合力，更深層次、更大範圍推進貨運行業數字化轉型，打造良好的產業生態，促進行業規範、健康、可持續發展。



平台“牽線” 貨運行業迅猛發展



一邊是發布需求的貨主企業，一邊是註冊“接單”的貨車司機……登上“榮程智運”平台，網絡大數據為貨主與承運人牽線搭橋，貨源、車源信息一目了然。



“平台就像貨運版本的‘線上打車軟件’。”天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司黨委書記柴樹滿形容道，將運輸司機集中到平台上後，“智慧化派單”可以讓遠道而來的車輛滿載而歸，緩解信息不對稱難題，推動市場交易成本明顯下降。



2018年4月註冊成立的“榮程智運”是榮程集團打造的網絡貨運平台。成立五年以來，“榮程智運”業務已遍布全國30個省區市，註冊車輛17.2萬輛，累計運量8200餘萬噸。



一個平台的變遷，折射出信息化浪潮下數字貨運行業發展的生動實踐。



《中國數字貨運發展報告》顯示，2022年數字貨運整體市場規模約為7000億元。截至2022年底，全國共有2537家網絡貨運企業（含分公司）；2022年全年共上傳運單9401.2萬單，同比增長36.0%。

