哈爾濱聚力打造航空產業高地

中評社北京12月26日電／據經濟參考報報導，擁有航空工業哈爾濱飛機工業集團有限責任公司、中國航發哈爾濱東安發動機有限公司等知名企業的黑龍江省哈爾濱市，近年來出台系列扶持政策，鞏固產業基礎優勢，培育航空產業實現集群化發展，扶持專業化配套企業做大做強。哈爾濱市計劃，到2025年航空產業鏈規上企業總產值達到500億元以上，2030年以前具備打造千億級產業集群的基礎實力。



據哈爾濱市平房區工信科技局局長廖曉芳介紹，哈爾濱市航空相關企業主要集中在平房區（哈爾濱經濟技術開發區），航空產業成為區域經濟穩定增長的優質主體，成為實施“工業強區”戰略的重要支撐之一，發展進入快車道。近3年，平房區共推進航空零部件智能製造等重點產業項目31個，預計總投資29億元，已完成投資11.6億元。目前，平房區有航空產業規上企業35戶，2022年實現工業總產值393億元，同比增長18.4%；2023年前10個月實現總產值421億元，同比增長59.2%。



哈爾濱市在航空產業發展方面具備雄厚的基礎和技術優勢。中航哈飛是目前國內唯一同時具備直升機和固定翼機設計研發製造能力的企業，AC352直升機基本型2022年完成國內試飛定型取證工作，填補了我國7噸級以上直升機的空白；航發東安是國內最大的國產全系列直升機傳動系統、發動機動力系統專業化研製生產基地；中鋁東輕鑄造技術國內領先，並擁有航空航天領域單項冠軍產品。



在駐地龍頭企業引領下，哈爾濱市積極推進航空科技成果轉化，產業鏈逐漸完備。通過持續推動主機廠“小核心、大協作”戰略，目前中航哈飛、航發東安主機廠自主可控配套產品生產任務在當地外協配套率達到90%以上。中航哈飛、航發東安、中鋁東輕、廣聯航空成為中國商飛大飛機配套體系中區內配套量較高的代表型企業，在國產大飛機重大科技專項中，承擔著大型客機大部件及零部件、航電機載系統及設備等多項研製任務。



哈飛集團總經理劉文傑表示，發展新質生產力、提升產業核心競爭力的關鍵在於科技創新，哈飛集團在不斷優化自身裝備生產製造能力的同時，發揮新技術、新工藝優勢，與當地配套企業開展多領域、深層次技術合作，帶動地方航空產業鏈提檔升級，共同推動哈爾濱市打造航空產業高地，實現千億產業集群目標。

