龍龍高鐵龍武段正式開通運營

中評社北京12月26日電／據新華社報導，26日上午8時01分，D9958次動車組列車從龍岩站駛出，龍龍高鐵龍岩至武平段正式開通運營。原中央蘇區縣、革命老區縣武平結束了不通鐵路的歷史，閩西地區實現了“縣縣通鐵路”。



龍龍高鐵起自福建省龍岩市龍岩站，終至廣東省河源市龍川西站，線路全長290公里，按龍岩至武平、武平至梅州、梅州至龍川西三段建設。此次開通的龍岩至武平段，線路全長92公里，設計時速250公里，設龍岩、古田會址、上杭、武平4座車站。



“我們和武平人民一樣，對這條鐵路的開通期待了很久，在此之前我們對閩西革命歷史進行了重溫學習，能更好地為前來旅遊的乘客講述武平紅色故事。”中國鐵路南昌局集團有限公司福州客運段D9958次列車長宮麗娜說。



武平縣商務局黨組成員練大建表示，龍龍高鐵龍武段通車運營，武平出發可達華北、華東以及粵港澳大灣區，武平將成為福建對接廣東產業交流的“橋頭堡”，高端機械裝備、新材料等產業將得到快速發展。



據瞭解，龍龍高鐵龍武段開通運營初期，每日安排開行動車組列車最高達6列，武平站至龍岩站最快45分鐘可達。2024年第一季度鐵路調圖後，龍龍高鐵龍武段每日開行動車組列車最高達20列，分別前往福州、上海、南京、贛州等方向。這將進一步完善閩西地區鐵路網結構，便利沿線人民群眾出行，帶動旅遊資源開發，促進革命老區經濟社會高質量發展。