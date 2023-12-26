屏東議長周典論遭羈押　議員聲援轟政治迫害

批政治介入司法，屏東縣議會27席議員出面力挺屏東縣議長周典論。(中時新聞網) 中評社屏東12月26日電／中國國民黨屏東縣議長周典論涉郭台銘連署行賄案遭羈押禁見，屏東縣議會27名議員今日出面聲援，屏東縣副議長盧文瑞痛批“政治迫害”。周典論的兒女均出席，包括昨天遭約談交保的國民黨中常委周孟蓉，但面對媒體詢問，他僅表示“不方便多說什麼”。周典論次女屏東市長周佳琪則憂心父親的身體狀況，為捍衛清白，今天會提抗告。



綜合台媒報導，屏東縣議會國民黨與無黨籍共27名縣議員上午出面聲援，包括周典論次女屏東市長周佳琪、三女周孟蓉、四女周芸均、兒子周致輝等人在議會大門前聲援周典論，高喊“聲援硬漢議長，下架綠色恐怖”。周佳琪語帶哽咽表示，會於今提出抗告，司法絕對會還給議長清白。



屏東縣副議長盧文瑞接受媒體聯訪表示，周典論23日才赴凱道為國民黨大選候選人侯友宜站台、24日分別在恆春鎮及東港鎮為國民黨副手候選人趙少康助選，25日隨即遭檢調以涉嫌郭台銘連署案為由搜索並羈押。



盧文瑞指出，在大選倒數時刻，令人高度懷疑是政治迫害，企圖影響選舉結果，感到十分遺憾及不服；全台正副議長聯誼會長蔣根煌明天上午將動員全台正副議長，到新北市聲援周，這就是綠色恐怖，若選舉用這種手段，反感的人會非常多。



國民黨縣黨部主委廖婉汝質疑，“有需要在選舉最後的時刻，對議長做這樣的動作嗎？這件案有這麼急迫嗎？”不僅讓縣民感到政治介入司法，更讓人懷疑是不是另有政治目的、還是執政黨用政治力量介入司法偵辦？“這才是可怕的地方”，希望選舉歸選舉，司法歸司法，“不能因為支持侯友宜就查辦，這是非常離譜的事情”。



周佳琪表示，面臨大選時刻接近，用收押的方式對待屏東最高民意機構的議長，認為是政治介入司法，為捍衛清白，今天將會提出抗告。



周佳琪說，“最擔心的就是父親的身體”，因為父親平常會服用心臟藥物，又比較怕冷，希望煎熬盡快度過。



另外，周典論的女兒周孟蓉昨天也遭檢調約談，訊後以新台幣50萬元交保，今天也出席縣議會聲援父親。面對媒體訪問，她僅簡短回應，“司法迫害”。