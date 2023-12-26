侯友宜：賴清德應為非核家園錯誤政策道歉

國民黨2024大選候選人侯友宜第三輪政見發表(照片：中視直播畫面) 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）2024大選第二場電視政見發表會26日下午2時登場，中國國民黨侯友宜在政見發表會第三輪發言時針對民進黨候選人賴清德說“核能機組不能停”，侯要求賴講清楚，如果是要用核電，就把2025非核家園這個錯誤政策對全民說一聲抱歉。



侯友宜第三輪發言全文如下：



我在上次談能源政策的時候，同樣地提出剛剛柯文哲主席問賴清德主席的話：要不要再走非核家園？到底非核家園你面對的態度，要不要用核電要講清楚。啊他今天都講不清楚，不過你今天說了一個重點，我也嚇一跳，到底我有沒有聽錯我不知道，他說“核能機組不能停”，核能機組不能停，哎我有沒有聽錯？如果核能機組你不想停，是不是核一核二核三要延役？那你講清楚喔。那你如果是要用核電，那你就把2025非核家園這個錯誤政策對全民來講，說一聲抱歉。



尤其剛講的，我也覺得很奇怪，我們是以核減煤以綠永續嗎？我記得你我在上次選舉的時候問過有乾淨的煤啊，聽不懂哪裡有乾淨的煤，結果現在的肺腺癌，是全台灣癌症的第一名，是不是那時候不想去把煤減掉，所以才有乾淨的煤這個名稱出來？這個傷我們“國人”的健康欸，尤其你剛剛談的，我也覺得很奇怪，你的淨零轉型怎麼做到？我記得你們“中央”規劃2030，你們要減碳24%25。現在呢，我看啊別國2030都減到40%到45%，你現在追趕都來不及了，而且你的整個政策跟國際的整個潮流是背道而馳。聯合國的氣候變遷委員會，2050有很多的先進國家要用3倍的核電呢，我覺得不知道。你要不要再轉個彎嗎，太多轉彎，我覺得這個太重要了，不是我們經濟產業哦，也關心我們的“國家安全”哦，所以這必須要夠清楚。



剛剛柯主席說乾式儲存槽，怎麼不讓他盡快通過？我在這裡特別解釋我在新北市做了那麼久，我的核安監督委員會的主任委員。因為室外的乾式儲存槽剛好放在山坡地，有一天我下大雨去看的時候，山坡整個倒塌，高壓電他整個倒塌，如果那個不小心壓到那個乾式儲存槽，就直接滾到乾華溪中，整個台灣海峽的海域就都再見了。



所以我要求他們結構要做好！一定要更強的結構安全，沒有核安，我們將失去所有的一切。我要求“中央”要檢討，結果“中央”遲遲不敢嘛，所以他才送請司法去判決，司法判決判決出來我都尊重，但是你最起碼要把它的整個結構做好，讓我們安心，所以我在這裡要做一個解釋。