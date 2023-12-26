明年“三農”工作，這幾個“點”要把握好

中評社北京12月26日電／據新華社報導，日前召開的中央農村工作會議分析當前“三農”工作面臨的形勢和挑戰，部署2024年“三農”工作。專家認為，做好明年“三農”工作，要在抓好糧食生產的“發力點”、深挖農民增收的“增長點”、聚焦農村改革創新的“突破點”、找准鄉村全面振興的“切入點”、把握城鄉融合發展的“關鍵點”上久久為功，錨定建設農業強國目標，有力有效推進鄉村全面振興。



抓好糧食生產的“發力點”



中央農村工作會議指出，抓好糧食和重要農產品生產，穩定糧食播種面積，推動大面積提高糧食單產，鞏固大豆擴種成果，探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制。



中國科學院院士錢前說，我國糧食總產量再創歷史新高，已連續9年穩定在1.3萬億斤以上。要確保2024年糧食產量保持在1.3萬億斤以上，需堅持穩面積、提單產，突出科技賦能，良田、良種、良技、良機、良制協同發力，進一步挖掘糧食增產潛力，全方位夯實糧食安全根基，同時要加強耕地保護和建設，牢牢守住糧食生產的“命根子”。



中國農業大學國家農業市場研究中心研究員劉乃郗說，近年我國部分省份已經開展了一些省內和省際間的糧食利益補償探索，未來還可以通過帶動主銷區到主產區開展農業社會化服務、農業科技研發等市場化探索，加快推動利益補償機制落實。



深挖農民增收的“增長點”



中央農村工作會議提出，堅持產業興農、質量興農、綠色興農，精準務實培育鄉村產業，完善聯農帶農機制，實施農民增收促進行動。



2023年，我國進一步增加中央財政銜接推進鄉村振興補助資金規模，重點向鄉村振興底子差的地區傾斜，推動脫貧地區更多依靠發展來鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動幫扶產業提檔升級。

