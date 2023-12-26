這一年，這些創新成就熠熠生輝

中評社北京12月26日電／據人民日報海外版報導，2023年，對中國的創新事業而言，又是非凡的一年。



這一年，“奮鬥者”號完成國際首次環大洋洲載人深潛科考任務，大飛機C919完成首次商業載客飛行，全球首台16兆瓦海上風電機組並網發電，自主三代核電技術“華龍一號”全球首堆示範工程通過竣工驗收，國產大型郵輪製造摘取了造船業的“第三顆明珠”，全球首顆憶阻器存算一體芯片誕生……今年以來，一系列新發明、新技術、新產品、新裝備成為產業升級、結構優化的重要驅動力量，科技創新持續賦能高質量發展。



豐富的創新成果背後是強勁的創新能力，此二者離不開良好的創新生態。這些熠熠生輝的創新成就表明，中國的科技實力正從量的積累邁向質的飛躍、從點的突破邁向系統能力提升。伴隨著加快實現高水平科技自立自強的步伐，強國夢想必將更好地照進現實。



創新成果令人振奮



這一年，中國的創新成果令人振奮。



中國空間站，神舟十七號與神舟十六號兩個乘組在中國空間站勝利“會師”。這是在中國首艘載人飛船神舟五號實現中華民族千年飛天夢20周年之際，第一批、第二批和第三批中國航天員首次在中國空間站同框……



江西萬安，自主育種研發的油菜新品種“中油早1號”，油菜籽畝產達到175.7公斤——中國農科院油料所團隊6年持續耕耘，創造了新的高產紀錄。



安徽合肥，“人造太陽”全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST），成功實現穩態高約束模式等離子體運行403秒——中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所EAST大科學團隊聚力攻關，迎來重大突破。

