12月26日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月27日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧26日主持例行記者會並就瀾湄合作第四次領導人會議、美國2024財年國防授權法案、美發布涉疆年度人權報告等議題回答中外媒體提問，以下是問答全文：



中新社記者：12月25日，李強總理出席了瀾滄江—湄公河合作第四次領導人會議。發言人能否介紹會議情況和取得的成果？



毛寧：昨天，瀾湄合作第四次領導人會議以視頻方式成功舉行。李強總理和湄公河各國領導人共同出席會議，圍繞“推進瀾湄國家命運共同體建設，攜手邁向現代化”主題，回顧了瀾湄合作進展，規劃了未來發展。



李強總理指出，瀾湄合作啟動7年來，在習近平主席同各國領導人戰略引領下，六國打造了促進發展的有力引擎，構築了共同安全的堅強護盾，拉緊了相知相親的情感紐帶，特別是中柬、中老、中緬、中泰、中越先後宣布共建雙邊命運共同體，進一步助力瀾湄國家命運共同體建設取得積極進展，樹立了構建人類命運共同體的典範。



展望未來發展，中方提出四點建議：一是深化融通發展，堅持開放合作。中方將設立瀾湄合作共同發展專項貸款，支持各國重點項目。二是推進綠色合作，充分尊重各國合理開發利用水資源的正當權益，大力推進能源轉型、生態保護等領域合作。三是加強安全治理，推進“平安瀾湄行動”，強力打擊網賭電詐等犯罪行為。四是深化人文交流，培育智庫、地方等合作新亮點。



各方高度評價瀾湄合作取得的豐碩成果，表示六國要共享機遇、共迎挑戰，共同規劃瀾湄合作未來發展，推動瀾湄合作走深走實，構建瀾湄流域經濟發展帶，打造瀾湄國家命運共同體。



會議發表了《瀾湄合作第四次領導人會議內比都宣言》《瀾湄合作五年行動計劃（2023—2027）》和《瀾滄江—湄公河地區創新走廊建設共同倡議》。

