房地產市場呈邊際改善跡象

中評社北京12月26日電／據經濟日報報導，2023年，我國房地產市場呈現“前高中低後穩”態勢。當前房地產市場仍處於調整周期。隨著經濟持續恢復向好，在一系列優化調整政策作用下，近期房地產市場一些指標繼續呈現邊際改善跡象。



供求關係發生重大變化



今年7月召開的中央政治局會議提出，“適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢”，這是黨中央立足我國經濟社會發展階段和房地產自身發展規律作出的重大判斷，具有深遠意義。



我國住房發展的主要矛盾從總量短缺轉為總量基本平衡，結構性供給不足。城鎮戶均住房已超過一套，房屋新開工、銷售額出現一定回落並進入平衡周期，屬於房地產市場發展到一定階段必經的過程。從結構上看，居民住房需求從“有沒有”轉向“好不好”，對好房子的需求還很旺盛，對改善居住條件有更高追求。因此，房地產市場仍有廣闊發展空間。同時，保障性住房供給不足、大城市房價過高、新市民青年人住房困難等問題仍然存在，需加大保障性住房建設和供給力度。



今年，我國商品房交易結構中二手房占比提高。前11個月，全國一手房交易量下降，二手房交易量上升，一二手房合計實現同比正增長，說明住房需求保持穩定，沒有出現明顯收縮，而是交易結構發生了變化，二手房交易替代了部分新房交易。



住房和城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛表示，今年前11個月，二手房成交量占新房和二手房交易總量的比重近40%，較上年同期提高10個百分點，部分主要城市二手房成交量占比超50%。二手房交易占比提高，從短期因素看主要是受新房銷售面積下降的影響，從長期因素看則是房地產進入增量存量並重發展階段的必然趨勢。



房地產對宏觀經濟的貢獻，從增量拉動為主，轉向增量存量帶動並重。二手房交易占比提高，能夠帶動家居、家電、家裝等下游產業發展，存量住房運營能夠帶動中介租賃物業行業發展，房地產業作為服務業的特徵更加明顯。

