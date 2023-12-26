汽車市場回升向好有支撐

中評社北京12月26日電／據經濟日報報導，汽車業是國民經濟支柱性產業，是拉動內需、擴大消費的重要領域之一。隨著年末消費旺季到來，多地密集出台多輪購車補貼政策，全力促進汽車消費，對提振消費信心、拉動產業發展、穩住消費回升向好態勢起了重要支撐作用。



補貼政策密集出台



南京自11月28日起開展今年第二輪汽車消費補貼活動，消費者購買符合條件的汽車可享受相應額度的消費補貼。



南京市商務局相關負責人介紹，本輪補貼新政呈現市級區級優惠可叠加使用、政企聯動、政策設定清晰易懂三個特點。



為進一步刺激和擴大汽車消費，11月17日起，深圳市龍崗區推出新一輪（第五輪）購車補貼舉措，補貼總額達5000萬元，有效期至今年12月31日。



深圳市羅湖區商務局流通和消費促進科科長陳佳蔚介紹，羅湖於11月13日起推出新一輪購車補貼活動，發放1億元購車補貼，並攜手轄區汽車與黃金珠寶企業，推出“買車送珠寶”活動，形成跨界聯動的雙向叠加效應。



11月24日，四川省發展改革委發布《關於恢復和擴大消費的若干措施》，提出進一步擴大新能源汽車消費，加快公共領域全面電動化進程，加大機關公務、公交、出租等公共領域新能源汽車推廣使用力度等舉措促進消費。

