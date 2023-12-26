新能源產業邁向高端化

中評社北京12月26日電／據經濟日報報導，風電光伏發電新增裝機突破2億千瓦、戶用光伏累計裝機突破1億千瓦、風電光伏發電量占全社會用電量比重突破15%……2023年以來，我國能源綠色低碳轉型步伐加快，新能源保持快速發展良好勢頭，多項數據刷新歷史紀錄。



在近日舉行的全國能源工作會議上，國家能源局局長章建華表示，要持續優化調整能源結構，大力提升新能源安全可靠替代水平，助力完成“雙碳”目標任務。



裝機規模再創新高



天空蔚藍，草原覆雪，701台大風機沿山脊矗立，送出的電流點亮萬家燈火。12月10日，中國廣核集團興安盟300萬千瓦風電項目全容量並網，每年將提供清潔電能超過100億千瓦時，等效減少標煤消耗約296萬噸，減少二氧化碳排放約802萬噸，相當於植樹造林34.5萬畝。



國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍表示，內蒙古是全國新能源大基地建設重點地區，中廣核興安盟300萬千瓦風電項目是國家第一批大基地中裝機規模最大的風電項目，也是目前全國已建成單體規模最大的陸上風電項目，實現了多個行業第一，具有良好的示範效應。



11月29日，全國單體規模最大的光伏治沙項目——三峽集團蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目並網發電，年均發電量約41億千瓦時，每年可節約標準煤約123萬噸，減少排放二氧化碳約319萬噸，修復治理沙漠面積10萬畝。



我國地域遼闊、風光資源富集，相較於零敲碎打的分布式新能源建設，基地化、規模化建設風光大基地更利於快速提升新能源占比，將成為未來一段時期重要的新能源開發方向。“規劃建設以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地，是‘十四五’時期新能源發展的重中之重，對於提升能源安全保障能力、推動能源清潔低碳轉型、構建新型能源體系、支撐如期實現碳達峰碳中和目標具有重要意義。”李創軍說。



數據顯示，目前我國風電光伏基地建設進展順利。截至11月底，第一批已建成並網4516萬千瓦，第二批、第三批已核准超過5000萬千瓦，正陸續開工建設，風電、光伏裝機規模持續擴大。截至10月底，全國風電裝機4.04億千瓦、光伏發電裝機5.36億千瓦、生物質發電裝機0.44億千瓦。預計年底全國風電光伏發電裝機將突破10億千瓦。

