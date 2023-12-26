國產操作系統生態步入爆發期

中評社北京12月26日電／據經濟日報報導，日前舉辦的2023中國操作系統產業大會暨統信UOS（中文國產操作系統）生態大會公布數據顯示，中文國產操作系統軟硬件生態適配數突破500萬，較去年同期增長400%，國產操作系統生態已步入爆發成長期。



“健康穩定的生態系統是保障技術創新和產業發展的關鍵，要構建一個開放包容共享的生態系統，吸引更多合作夥伴加入其中，共同推動我國信息技術產業發展。”中國工程院院士孫家廣說。



統信軟件技術有限公司總經理劉聞歡認為，生態是操作系統最寬的“護城河”，打造一條最寬的“護城河”，比單獨某一項技術領先要好得多、強得多。



工業和信息化部網絡安全產業發展中心主任付京波表示，近年來，我國信息技術產業取得長足發展。我國自主操作系統、計算機處理器等關鍵核心技術持續突破，5G、雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術與實體經濟加速融合。基礎軟硬件產業已經從成長初期進入市場化規模應用發展階段，技術和產品從單點突破發展到體系化提升，應用領域向垂直行業深化發展，為金融、電信、能源、交通等行業應用提供了重要支撐。



孫家廣認為，操作系統作為保障國家信息安全和產業發展的基石，不僅是整個信息安全領域的核心，也是連接芯片與應用軟件的重要橋梁。要堅持自主創新，掌握核心技術，推動我國信息技術產業向高端核心方向發展。這不僅是對國家安全的保障，也是經濟高質量發展的重要支撐。



統信軟件董事長王繼平表示，打造自主安全的操作系統、建設自主信息技術體系，是推動IT產業高質量發展的迫切要求和建設科技強國的必由之路。無論是大數據、雲計算、物聯網，還是目前火遍全球的生成式人工智能，操作系統都是支撐產業數字化、數字產業化發展的核心和基礎。



統信應用商店數據顯示，目前，基於統信UOS的原生應用同比增長300%，達到6000餘款。通常來說，個人常用軟件約3000款。這意味著，基於國產操作系統開發的原生應用已經基本滿足個人日常使用。

