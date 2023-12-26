金融助力農業質效不斷提升

中評社北京12月26日電／據經濟日報報導，近日召開的中央農村工作會議提出，必須堅持不懈夯實農業基礎，推進鄉村全面振興。近年來，金融機構持續提高支持農業現代化和農村現代化水平，通過提升信貸水平、創新金融產品等舉措，金融助力農業強國的質效不斷提升。未來金融業如何進一步發揮作用，推進鄉村振興？經濟日報記者就此採訪了相關專家。



推動服務下沉鄉村



中央農村工作會議提出，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程“三農”工作的總抓手，學習運用“千萬工程”經驗，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事。



農村金融在農村經濟發展中發揮著重要作用。應看到，農村金融服務是我國金融服務中的短板和弱項，全面推進鄉村振興，需要健全農村金融服務體系。“近年來，金融管理部門多次印發關於做好金融支持全面推進鄉村振興重點工作的政策文件，要求金融系統優化資源配置，切實加大對‘三農’領域的金融支持力度。這意味著，未來很長一段時間，我國金融服務的對象和重心將逐漸向農業、鄉村傾斜。”招聯首席研究員董希淼表示。



銀行業金融機構工作者在實踐工作中積極探索金融服務鄉村的有益經驗，促進信貸資金等金融要素和資源流向農村。“為滿足村民信貸需求，我們基層支行信貸員通過主動進村、上門服務，瞭解農民信貸需求，對農戶建檔立卡、評級授信，通過‘小額度、廣覆蓋’方式主動授信，支持村民獲得小額信貸資金。”郵儲銀行雲南省分行寧州支行客戶經理陳華清說，“針對規模較大、信貸需求相對較高的農村新型農業經營主體，如合作社社員、家庭農場主、專業大戶的經營融資需求，我們為其推薦融資E信貸產品，該產品最高可授信額度達30萬元，一次授信、循環使用。”



補足短板提升農村金融服務需要加快金融服務數字化建設。中國社會科學院農村發展研究所研究員孫同全表示：“要完善農村社會信用體系，尤其是加快數字化的信用信息庫建設，為數字化農村金融發展創造基礎條件。”如何加快金融服務數字化建設？江西省吉安市吉州區財政局普惠金融服務中心主任梅寧表示，近年來，江西省吉安市吉州區創新探索構建“四新四提”金融服務體系改革。針對傳統金融開展普惠金融成本高、效率低、風控難的問題，吉州區運用數字普惠金融技術，建設市場化運營的數字普惠金融綜合服務平台——“吉州普惠金融超市”，實現金融服務“觸手可及”“人人均享”。引導更多企業註冊入駐，實現政府政策扶持、企業融資需求、銀行金融產品“三方聯動”。截至目前，平台入駐企業7435戶，申請融資620筆，授信金額2.37億元。

