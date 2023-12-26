兩節臨近菜籃子穩得住嗎

中評社北京12月26日電／據經濟日報報導，12月19日，天色微明，山東省壽光市洛城街道的東華蔬菜專業合作社工作間內，已是一片忙碌景象。工人們“全副武裝”，做好保暖措施，投入緊張的分揀、包裝中。合作社負責人龐東介紹，番茄、大黃瓜、小黃瓜（水果黃瓜）、辣椒是這個季節的主供產品，目前日均銷售量100噸左右，每天要發出5輛到6輛半掛車。“兩節”臨近，今年的“菜籃子”穩不穩？在菜鄉壽光，每個鎮街，每個合作社，每棟大棚里，處處皆有回答。



前期菜價走低



今年入冬以來，部分蔬菜價格創下新低。居民在享受到便宜蔬菜的同時，也不禁心生疑惑，今年蔬菜為何賣不上價？



據瞭解，今年秋冬之際，葉菜曾有一段低價期。原因是北方部分產區遭遇惡劣天氣，導致原有蔬菜受損，菜農緊急補種了一大批葉菜，這批葉菜集中上市，直接拉低了菜價。此外，種植面積擴大使得蔬菜供應格外充足，導致部分蔬菜品種出現滯銷現象，如白菜、大葱等。隨著市場需求擴大，不良因素減少，菜價也逐步回升，但菜農仍需要注意市場風險。值得注意的是，近段時間消費需求旺盛，蔬菜交易量不斷增加，經銷商加大了供應量，蔬菜種類、數量都持續增加，完全可以滿足終端消費者的需求。



“近期蔬菜價格變化主要還是受蔬菜供需結構變化影響。”業內人士分析，今年白菜等蔬菜價格走低主要由以下幾個因素導致：一是蔬菜整體供應量增加。數據顯示，今年前三季度，山東全省蔬菜面積1662.1萬畝、同比增長2.2%，總產量6271.8萬噸、增長3.4%。二是前期氣溫偏高導致蔬菜易爛。10月以來，我國大部分地區的氣溫持續偏高，氣溫高加上銷售速度慢均提高了產地蔬菜腐壞變質的發生概率，導致價格低迷。



專家分析認為，短期內部分蔬菜品種在市場上供大於求的局面很難改變，預計短期蔬菜價格指數大幅上漲的可能性不大。長期看，伴隨近期天氣轉冷，特別是北方地區出現降雪，蔬菜價格會出現小幅回升。

