美發涉疆人權報告？外交部：將採取反制措施

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月27日電（記者 海涵）近日，美方發布涉疆年度人權報告，對2名中國官員和3家中國企業實施制裁。外交部發言人毛寧26日在例行記者會上表示，美方再次炮製散布涉疆虛假敘事，以所謂新疆人權問題為借口對中方官員和企業實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重抹黑中方形象，嚴重損害中方有關官員和企業的合法權益。中方對此堅決反對、予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。



毛寧說，根據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方將對長期搜集涉疆敏感信息、為美方涉疆非法制裁提供“依據”的美國情報數據公司卡隆（Kharon）等1家機構；對卡隆公司調查主任許猛（Edmund Xu）、前美高等國防研究中心研究員尼科爾·莫格雷特（Nicole Morgret）等2人採取反制措施，禁止上述2人入境中國（包括內地和香港、澳門特區），凍結上述公司和個人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。



毛寧指出，我們再次敦促美方停止對中國的污蔑抹黑，撤銷對中方官員和企業的非法單邊制裁，停止實施所謂“維吾爾強迫勞動預防法”等錯誤法案。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。



