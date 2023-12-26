“考古北京”傳新聲：探源文明、傳承文化

中評社北京12月26日電／據新華社報導，時間跨度數千年、區域分布廣泛、遺存類型豐富……圍繞新宮遺址、琉璃河遺址、長城北京段等重要歷史文化遺址，北京12月22日發布系列考古研究成果。一系列成果揭示了北京悠久的歷史、綿長的文脈，為古都文化、紅色文化、京味文化和創新文化的傳承發展注入新動力。



新“範式”助力“追根溯源”



“位於豐台區南苑街道的新宮遺址，現存約4.5萬平方米，2022－2023年度考古發掘1.6萬平方米，發現不同時期遺跡單位800餘處。”北京市考古研究院副研究館員韓鴻業介紹，遺址出土了陶器、金器、銅器、玉器等大量珍貴文物，填補了北京城區夏商階段歷史文化面貌的空白。



晚商、西周時期的墓葬、灰坑，戰國、秦漢時期的墓葬、灰溝，遼金、明清時期的道路等遺跡，都在新宮遺址獲得發現。“新宮遺址是一處典型的多元文化交流融匯的遺存，延伸了北京歷史文明的軸線。”韓鴻業表示。



北京市文物局局長陳名傑說，北京近年來妥善處理考古與保護、考古與發展的關係。針對古遺址、古墓葬保護中存在的突出問題，著重落實“先考古、後出讓”制度，在長城保護方面開啟“先考古、後修繕”的新“範式”，助力文化遺址的展示闡釋。



新實證豐富“中軸線”文化內涵



北京870多年的建都史始於金中都。金中都不僅開啟了北京作為統一多民族國家首都的輝煌歷程，同時也是金代歷史上最為重要、歷時最長的都城。



“金中都在中國古代都城發展史上占有重要的歷史地位。”北京市考古研究院研究館員丁利娜說，“近年來，我們完整揭露了金中都外城牆、馬面、護城河等防禦體系。整體來看，金中都城以北宋東京城為藍本，在遼南京的基礎上擴展而成。金中都外城、皇城和宮城相套，以大安殿為核心，形成一條南北貫通的中軸線，兩側建築對稱分布，這是北京作為都城最早的一條中軸線。”

