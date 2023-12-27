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外交部：中方願同各方一道推動巴以停火止戰
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2023-12-27 00:46:30
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京12月27日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧26日在例行記者會上表示，本輪巴以衝突爆發以來，中方一直並多次呼籲盡快釋放所有被扣押人員，並為此作出了積極努力。我們願意同國際社會一道，繼續為推動停火止戰、釋放所有被扣押人員發揮建設性作用。中方就有關問題同各方都保持著溝通，我們願意同各方一道推動盡快釋放所有被扣押人員，推動巴以停火止戰，實現中東的持久和平。
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