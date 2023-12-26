一嚴到底糾治違規吃喝頑疾

中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，今年1至10月，全國共查處違反中央八項規定精神問題79721起，其中違規吃喝問題10781起，占比13.5%，印證違規吃喝問題頑固複雜、禁而未絕。近日，山西、海南等地公開通報違規吃喝問題典型案例，多地開展違規吃喝問題專項整治，釋放堅持全面從嚴、一嚴到底，堅決防止違規吃喝歪風反彈回潮的鮮明信號。



吃喝問題絕非小事小節，關係到黨在人民群眾心中的形象。經過“十年磨一劍”的持續努力，糾治違規吃喝取得明顯成效，“舌尖上的腐敗”“酒桌上的應酬”得到有力遏制，黨風政風煥然一新。但同時也要看到，仍有一些黨員幹部目無紀法、我行我素，“吃心不改”“酒癮難除”。一些違規吃喝問題隱形變異、花樣翻新，手段、方式趨於隱蔽。有的公開不吃暗地吃，轉移陣地，躲到偏遠的農家樂、周邊的縣市去吃吃喝喝；有的不吃本級吃下級、不吃公款吃老板，甚至到老板家里吃喝；有的熱衷於拉關係、織圈子，借提拔搞“歡送宴”“慶功酒”，甚至在黨校培訓期間違規吃喝，等等。要保持定力、堅持嚴的基調不動搖，堅決查處違規吃喝問題，對頂風違紀行為從嚴處理，對隱形變異現象加大查處力度，持續用力、久久為功。



橫下一條心，堅定不移抓下去，對違規吃喝問題露頭就打、寸步不讓。在“四風”問題中，違規吃喝是最容易發生、最容易敗壞黨的形象、最容易帶壞社風民風的典型問題之一。紀檢監察機關要從政治上認清違規吃喝的嚴重危害性，精準把握所監督地區、單位違規吃喝問題的特點，抓住關鍵點、打好組合拳，對頂風違紀、屢教不改、情節惡劣的，依規依紀依法嚴肅處理。準確把握違規吃喝隱形變異的新動向新特點，綜合運用信訪、巡視巡察、媒體反映、群眾舉報、大數據信息等方式，著力破解“發現難”等問題，精準識破享樂奢靡“隱身衣”，讓違規吃喝無所遁形。



風腐同查同治，破除違規吃喝的“局”。飯局的醉翁之意不在“飯”而在“局”，設宴款待的背後往往是精心的設局圍獵，請君入席的真實目的是請君入甕。從查處案件情況看，請托辦事、利益勾兌往往是在隱蔽場所的酒局飯桌上，在酒杯的觥籌交錯中完成的。要堅持一體糾治腐敗和不正之風，進一步健全風腐同查的工作機制，對違規吃喝典型問題，循線深挖細查，追查關聯問題，揪出潛藏的“案中案”。對於違規吃喝，既要嚴打組局的人，也要查處吃請的人、陪吃的人，深化運用黨紀政務處分、組織處理、通報曝光等方式，把“主角”打痛、讓“配角”知痛、使“看客”生畏。

