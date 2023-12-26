重慶一外逃人員回國投案

中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，在中央追逃辦的統籌指揮、重慶市委追逃辦會同涪陵區監委扎實工作下，涉嫌受賄犯罪、外逃10個月的重慶外建集團原第三工程公司副經理劉飛回國投案。



這是涪陵區監委成立以來成功追回的首名外逃人員，也是重慶市今年以來“落網”的第7名外逃人員。



劉飛在2010年至2015年期間，夥同重慶外建集團原第三工程公司有關人員為他人在工程項目建設方面提供幫助、收受賄賂，涉案資金上千萬元。劉飛於2023年2月外逃。



海外不是法外。重慶市委追逃辦高度重視，市紀委監委領導靠前指揮，提出具體要求，將劉飛案作為重點個案掛牌督辦，市委追逃辦組織專家團隊多次下沉督辦，指導涪陵區組建專班，共同研判分析，細化追逃策略，確保形成工作合力。在市委追逃辦的統籌指導下，涪陵區監委認真制定追逃計劃、細化工作措施，為查清事實、開展追逃打牢堅實基礎。專案組全面收集劉飛經濟往來及海外生活狀況等基礎信息，依法採取有關措施阻斷其從國內獲取資金的渠道。



追逃措施從未停止，劉飛卻依然心存顧慮。對此，專案組多次聯繫劉飛的親屬及朋友，通過他們傳遞信息、講清政策，幫助其放棄僥幸心理、打消思想顧慮。最終在法律威懾和政策感召下，劉飛主動回國投案。



踏上國土那一刻，劉飛如釋重負。他說，在國外沒有經濟來源，只能偶爾跑網約車維持基本生活，10個月來體重降了20多斤，沒睡過一個安穩覺，“飛機落地的同時，心也落了地”。



劉飛回國投案是重慶市紀檢監察機關貫徹落實黨的二十大精神和二十屆中央紀委二次全會關於追逃追贓部署，堅持案件查辦和追逃追贓一體推進、紀法震懾和政策感召同向發力的成果。今年以來，重慶市委追逃辦組織辦案單位展開逐案研究，全面梳理盤點事實證據、進展情況、問題困難，逐案形成任務清單，分類精準施策。至今，已追回外逃人員7人；其中，1名涉嫌挪用公款、潛逃時間長達26年的外逃人員被抓獲歸案。



在此過程中，重慶市委追逃辦堅持追逃追贓並重，扎實做好贓款追繳工作，一方面通過扣押、收繳、司法審判以及動員退贓等方式追繳贓款，另一方面督促辦案單位及時依法對涉案財物採取措施，加大跨境追贓力度。“外逃永遠沒有出路，我們將持續發力、縱深推進反腐敗鬥爭，深入開展‘天網行動’，堅持有逃必追、一追到底，堅決打贏追逃追贓攻堅戰持久戰。”重慶市委追逃辦負責人說。