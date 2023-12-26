廣西：一線監督推動優化營商環境

中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，廣西紀檢監察機關立足職能職責，緊盯責任落實、惠企政策落地、涉企服務質效等關鍵環節，將監督“探頭”架到企業一線，聽訴求、解難題、治風腐，助力營商環境持續向好。



今年9月以來，自治區紀委監委在全區組織開展優化營商環境專項行動，圍繞政務服務、紀律作風等八個監督重點，聯動市縣深入全區14個設區市、12個區直單位、106家企業、54個重點項目開展檢查，壓緊壓實責任，強化指導監督，發現並推動整改問題235個，努力打通制約營商環境的堵點淤點難點，護航營商環境提質增效。



堅持嚴字當頭，抓好案件查辦，其中自治區紀委監委機關立案查處濫權妄為破壞審批環境、吃拿卡要破壞市場公平秩序等突出問題6件，通報影響營商環境典型問題7起，在全區營造擔當實幹的濃厚氛圍。



下沉監督力量，聚焦市場主體關切，以“監督＋服務”摸實情、找問題、促落實。找准行政審批小切口，緊盯作風強化監督，破解門難進、臉難看、事難辦等難題。



玉林市紀委監委駐市政府辦紀檢監察組通過座談訪談、蹲點調研等一線調研方法，發現個別窗口單位存在服務意識淡薄導致企業項目報批不暢等問題，立即對相關單位負責人進行談話提醒，督促壓實責任，進一步規範工作制度，轉變工作作風，並設立舉報信箱，定期開展明察暗訪。該市現已推進“拿地即開工”“多證齊發”等58項微改革，建立市縣鎮村四級“幫辦代辦”服務體系，樹立“馬上就辦”作風，強化“辦就辦好”實效。



推動“當下改”與“長久立”一體落實，抓好源頭治理，護航政商“親清”、公平有序的市場秩序。北海市紀委監委駐市政府辦紀檢監察組督促市公共資源交易中心推行全流程電子招標投標，實現網上開標、異地評標、在線投訴，並健全完善相關制度，形成對交易主體全方位監管。今年1月至11月，北海市200宗工程建設項目全部實現電子化招投標，堵住權力尋租、利益輸送、干預經濟等渠道，維護公平競爭、規範有序的市場秩序。近年來，在紀檢監察機關有力監督下，北海市在廣西營商環境第三方評估中實現“五連冠”。