監督故事丨一掰就碎的蓋板

中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，“真沒想到，我們村廁所能變得這麼乾淨整潔。”日前，面對前來回訪的江蘇省淮安市淮安區紀委監委工作人員，該區欽工鎮宋集村村民穀慶米樂呵呵地在戶廁改造質量反饋表的“滿意”一欄上打了一個勾。



此前，該區紀委監委收到群眾舉報，反映欽工鎮後營村的廁所蓋板一掰就碎，存在安全隱患。



事關群眾利益，區紀委監委立即組建調查組開展實地調查核實，發現該村化糞池的水泥蓋板厚度不達標，竣工不久就出現粉化情況，存在明顯質量問題。類似的情況在朱橋、石塘等村也多有存在。



然而，就是這樣的劣質工程竟全部通過了驗收。



“2017年宋集村共改造683座戶廁，被抽檢的卻不足60戶，而且抽驗表上僅有區愛衛辦2名工作人員劉某、鄭某和工程老板的簽字。”翻閱了108本工程建設資料、32本賬册資料後，負責督查宋集村的工作人員發現問題。



帶著疑問，調查組前往區愛衛辦瞭解情況。



“全區改廁工作量大，驗收時間緊迫，人手不夠，採取抽驗是迫不得已……個別廁所質量有問題，難以避免啊。”面對詢問，劉某避重就輕、含糊其辭。



“驗收時間緊，人員少，我們只能採取抽檢的方式。”區愛衛辦另一工作人員鄭某眼神閃躲。

