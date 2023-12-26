織密“監督網”　護航“營商路”

中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，營商環境，是經營主體發展之基、活力之源。今年，浙江省義烏市經營主體已突破100萬，當地營商環境如何，從他們的感受中可以找到答案。



王勝是浙江灃沛寵物用品有限公司總經理，他還有另外一個身份——義烏市首批“親清觀察員”。他覺得，這一年最明顯的變化是反映問題建議的途徑更暢通了，“我們面臨的問題能夠直接向市紀委監委反映並協調解決，讓企業經營發展的信心也更足了！”



今年4月底，義烏市紀委監委聯合有關部門組建了“親清觀察團”，聘請20名行業代表擔任“親清觀察員”，開展行政審批、政務公開、依法行政等領域現場評議，建立起溝通互動渠道，反饋痛點堵點。自打成為“親清觀察員”，王勝每天除了忙自己店里的生意，還要抽出時間到周邊商戶走走轉轉，瞭解各家生產經營情況和需求。



“行業內的商戶們對‘親清觀察員’的身份評價很高，也更願意找我反映企業遇到的各種問題。”王勝說，這一年，他反饋的3個問題、建議，已解決2個，這讓他幹勁十足，更願意成為政企溝通的橋梁。



今年以來，“親清觀察團”積極履職，收集並交辦需解決問題12個，提出意見建議36條，助力當地紀檢監察機關護航優化營商環境。“我們與‘親清觀察員’建立了良好的溝通互動，根據他們以及各渠道收集到的問題線索，嚴肅查處職能部門與企業主體交往過程中的風腐問題29件。”義烏市紀委監委清廉建設專班負責人何杭軍介紹，為提高“親清觀察員”履職能力，該市紀委監委配套制定《親清觀察員工作指南》，明確觀察員職責，並定期邀請觀察員對各類執法、監管、服務工作開展評議。



推動優化營商環境，問題是導向。與義烏相似，河南省濮陽市華龍區紀委監委也是從拓寬問題線索入手。該區紀委監委為更加及時準確瞭解企業和群眾對營商環境的訴求和滿意度，進一步糾治營商環境“中梗阻”問題，開通了辦不成事“碼上掃”。

