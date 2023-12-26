新視野丨堅持完善黨和國家監督體系

中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，作為長期執政的馬克思主義政黨，如何破解自我監督難題是我們黨面臨的重大考驗。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持從全局和戰略高度加強監督體系頂層設計，把監督貫穿管黨治黨、治國理政各項工作，黨和國家監督體系“四梁八柱”逐步完善，黨的自我革命監督網逐步形成。堅持完善黨和國家監督體系是習近平總書記關於黨的建設的重要思想的重要內容，對於推動新時代黨的建設新的偉大工程向縱深發展具有重要意義。黨的二十大報告提出，完善黨的自我革命制度規範體系，要“健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系”。黨的統一領導、全面覆蓋、權威高效，體現了堅持完善黨和國家監督體系的總要求，也是理解習近平總書記關於堅持和完善黨和國家監督體系重要論述的關鍵要領。



牢牢把握黨統一領導的根本要求



我們黨是中國特色社會主義各項事業的堅強領導核心，黨的全面領導體現在改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各個領域，對權力的監督也涉及各個方面，衹有堅持黨的統一領導，才能使監督工作在決策部署指揮、資源力量整合、措施手段運用上更加協同，才能切實構建起涵蓋所有公權力的有效監督體系。



黨和國家監督體系包含黨內監督、人大監督、行政監督、司法監督、審計監督等各項內容，監督主體多元化，監督形式多樣化。黨作為最高政治領導力量，能夠發揮出統籌協調各類監督主體的作用，形成監督合力。黨的十八大以來，我們深化黨和國家機構改革，組建國家監察委員會、中央全面依法治國委員會、中央審計委員會等，解決了過去監察範圍過窄、反腐敗力量分散、紀法銜接不暢等問題，優化了反腐敗資源配置，進一步加強了黨對監督工作的統一領導。



黨的執政地位和在國家治理體系中的核心地位，決定了黨內監督在黨和國家監督體系中是最基本的、第一位的。習近平總書記指出：“黨內監督是第一位的監督，黨內監督有力有效，其他監督才能發揮作用。”黨內監督是全黨的任務，首要的是黨委（黨組）監督，而不僅僅是紀委的責任。黨委（黨組）不僅要任命幹部，更要監督幹部，要負黨內監督的主體責任，加強對各類監督主體的領導和統籌。黨委書記（黨組書記）要履行好全面從嚴治黨和黨內監督第一責任人職責，牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建是不稱職”的觀念，做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調、重要案件親自督辦，真正成為全面從嚴治黨的書記。黨委委員（黨組成員）要履行“一崗雙責”，擔負起分管領域全面從嚴治黨領導責任和監督職責。

