柯文哲：核電廠可延役　賴清德誤導民眾

民眾黨2024候選人柯文哲接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）2024大選第二場政見發表會今日下午2時登場，會後台灣民眾黨柯文哲接受媒體聯訪，並就核能議題持續追打民進黨賴清德。柯文哲指出，賴稱核電廠停掉是時間到，但事實上核電廠可以延役，是民進黨不延，賴很明顯在誤導民眾。



另一方面，柯文哲近日被爆出名下土地應為特定農業區，卻建成停車場使用，事後柯已刨除農地上的水泥。不過律師黃帝穎26日稱，應追繳不法獲利新台幣134萬元。



對此，柯文哲表示，不是已經繳了嗎？這個我拜託民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌找律師、第三方實際計算，我很坦蕩蕩。



26日下午政見會結束後，僅柯文哲接受媒體聯訪，賴清德與中國國民黨侯友宜僅在聯訪講台簡短發表談話，未接受媒體提問。



柯文哲表示，這次政見會歡迎大家回到政見的闡述，不像第一場都在罵，那個對台灣未來發展沒好處。其實我沒有攻擊他們，我只是很明白地問2025非核家園，不過我看賴清德的回答那是誤導，他說是因為核電廠時間到所以把它停掉，問題是核電廠是可以延役的，是民進黨不延役才停掉，賴清德說的禁不起科學考驗，很明顯在誤導民眾。



柯文哲指出，核四公投也投了好幾次，下一次誰執政誰都要嚴肅面對這個題目，我是不太贊成用意識形態解決科學問題。台灣半導體產業太耗電，可是產業轉型也不是一天兩天可以做到的。尤其2050淨零碳排那是很大的壓力，因為很快就要課碳稅了，到時候核電會便宜很多，所以這的確是大問題，如果核電到時候比較便宜，然後石化燃料比較貴，我們要怎麼辦？

