北京：為幹事者撐腰鼓勁

中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，北京市委印發《關於深入推進全面從嚴治黨 提升黨員幹部幹事創業精氣神的若干措施》，從選人用人、教育培訓、考核評優、精準問責、容錯糾錯、關心關愛等方面提出20項具體措施，持續釋放為擔當者擔當、為幹事者撐腰的強烈信號。



主題教育期間，北京市委開展了“深入推進全面從嚴治黨，提升黨員幹部幹事創業精氣神”集體課題調研。市紀委監委會同市委組織部對調研情況進行系統梳理，針對調研發現的影響黨員幹部精氣神突出問題進行會商研判，形成一條條具體舉措，推動主題教育調研成果轉化為推動首都高質量發展的長效機制。



對推進重點工作改革創新中的失誤錯誤予以容錯，《措施》依規依紀依法、客觀公正為擔當者擔當、為幹事者撐腰，探索建立重大創新工作、改革事項的容錯預審備案制度，對推進重點工作和改革創新中出現的失誤錯誤予以容錯，嚴肅查處誣告陷害行為，有效做好澄清正名等具體舉措。堅持懲前毖後、治病救人，深化運用“四種形態”，審慎運用談話函詢，充分運用紀法政策，強化科學精準問責，對線索具體、問題簡單、態度配合的線索和案件快查快結，減少對幹部的影響。



為幫助基層幹部從“文山會海”“指尖上的形式主義”中解脫出來，騰出更多時間精力抓落實，《措施》對困擾基層已久的形式主義頑疾“對症開方”，將開會發文過多過濫，檢查考核過多過頻增加基層負擔，調查研究搞形式、走過場等形式主義、官僚主義突出問題作為整治重點。市紀委監委相關負責同志介紹，《措施》提出，要定期對各類審批、考核、評比、創建、排名事項進行排查清理，持續精文簡會，嚴控向基層發文數量，切實為基層減輕負擔。



營造積極健康、幹事創業的政治生態和良好環境，離不開全面從嚴治黨的政治引領和政治保障作用。《措施》堅持以嚴的基調強化正風肅紀反腐，營造幹事創業良好生態。重點圍繞堅持以釘釘子精神糾治“四風”、持續推進為基層減負、推動構建親清政商關係、以零容忍態度反腐懲惡等提出舉措。提出加強對幹部的全方位管理和監督，圍繞加強對“一把手”的重點監督、加強對幹部的經常性監督、用好“四種形態”精準執紀問責、構建監督體系等提出要求。



在《措施》印發同時，北京市紀委還印發了《形式主義、官僚主義突出問題清單》《北京市政商交往負面清單》兩項配套制度。“兩個清單”分別明確需要重點整治的“貫徹落實黨中央決策部署變異走樣”“政績觀偏差，漠視侵害群眾利益”“防範化解風險隱患工作流於形式”等10類形式主義、官僚主義突出問題及政商交往“不准落實政策打折扣”“不准在服務企業中推諉扯皮”“不准違規干預企業經營”等“十不准”要求。