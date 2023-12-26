監督哨丨自欺欺人的整改

中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，不久前，雲南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣十三屆縣委第三輪巡察第三巡察組進駐猛烈鎮朵把村開展常規巡察，向村民小組長和村民瞭解上一輪巡察反饋村集體土地租金長期未收回問題整改情況時，村民們紛紛表示不知情。



巡察組隨後發現整改情況報告上清楚地寫著：“兜福酒廠拖欠村集體土地租金14.45萬元已收回，問題已整改完成。”為什麼村民都說沒有收回來呢？這一反常現象引起了巡察組的注意。



巡察組召開組務會分析研判後，向縣委巡察工作領導小組匯報情況，並將問題線索移交給猛烈鎮紀委調查核實。猛烈鎮紀委隨即成立核查組，找到朵把村黨總支書記、村委會主任王某某瞭解情況。



“你們在整改報告中寫著土地租金已經收回，怎麼村民反饋沒收回呢？”核查組工作人員直指問題症結。



“巡察移交問題後，我們與酒廠進行協商，制定了還款計劃，酒廠承諾每月按還款計劃還款，但是遲遲未還款。”王某某說。



“那整改報告上怎麼能寫‘已整改完成’呢？這不是欺騙組織嗎？”核查組工作人員追問道。



“當時想著既然承租方簽了還款協議，應該會按時還完欠款，所以就寫了整改完成。”王某某道出了緣由。



“巡察整改不是陽奉陰違，不能用新問題去掩蓋舊問題。”核查組工作人員對王某某嚴肅地說道。



最終，王某某因對巡察指出兜福酒廠於2014年至2022年拖欠朵把村集體土地租金14.45萬元的問題重視不夠、整改不力，受到嚴肅處理。



與此同時，猛烈鎮紀委積極協助朵把村委會向縣人民法院提起訴訟，最終，經法院判決兜福酒廠全額支付了拖欠該村集體土地租金。針對朵把村暴露出的虛假整改問題，江城縣紀委監委舉一反三，建立完善巡察評估機制，壓實責任提高整改質效。