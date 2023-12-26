嚴防助企科創經費“跑冒滴漏”

中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，“有了你們的幫助，科技項目經費很快就到位了，公司開展項目也更順利了，相關研發成果已用到了新產品上，市場評價很好……”面對臨安區青山湖科技城紀工委工作人員，某醫療科技公司負責人表示，科技項目經費及時落實到位，對該企業產品研發有明顯的助益。



近年來，臨安區不斷完善科技型企業梯度培育機制，累計培育國家高新技術企業544家、省科技型中小企業1177家。科技項目經費是開展科研活動、推進科技創新的必要保障，為確保科技項目經費規範發放、高效廉潔使用，我們臨安區紀委監委開展了專項督查，對科技項目經費的申報、評審、發放、使用、驗收開展全過程監督。



在浙江省重要科研創新基地青山湖科技城，青山湖科技城紀工委對該園區科技項目經費使用進行全過程監督。在科技項目經費申報公告發布前，紀工委便參與申報方案的審核，並督促方案公示公開，確保項目申報公平公正。在項目評審過程中，紀工委定期列席項目評審會，並與相關責任部門組成聯合督查組，定期到相關企業現場核實，防止虛報冒領，保障評審質量。經費發放後，紀工委還邀請第三方機構開展抽查審計，對資金使用不規範等問題嚴肅處置。



為構築清廉、陽光、高效的科技項目經費管理使用體系，區紀委監委督促區科技局、財政局共同梳理出科技項目資助各環節易發風險點，有針對性地修訂完善了《臨安區科技項目管理辦法》，形成鎮街初審推薦、業務科室復審、各科室聯審、專家評審、班子會決策的“四審一決策”評審機制，明確規範項目申報條件、評審指標、評後審計、項目公示、資金撥付等關鍵環節，牢牢堵住制度漏洞和監督盲點，同時，區紀委監委派駐紀檢監察組聯合區科技局等職能部門開展現場核查、聯席評審、中期檢查、績效評價、專項審計，把監督觸角延伸到科技項目資助的全部環節。



近期，在對區產業關鍵技術攻關項目申報企業進行財務審計時，工作人員發現，某科技企業研發投入財務數據與上年度同類數據存在較多重叠。根據審計報告意見，區紀委監委派駐第四紀檢監察組對區科技局立項決策班子會議進行列席監督，指出項目不符合立項要求，並提出相應意見建議，最終會議決定對該企業不予立項。



通過全過程、全方位監督，科技項目經費申報更公開透明、發放更精準及時、使用更規範高效。今年以來，臨安區已累計撥付科技項目經費1.8億餘元，惠及企業近600家，不少科研成果已應用到新產品上，成為推動地區科技創新、經濟發展的強勁動能。