日本安保政策走在危險路上

中評社北京12月26日電／據新華社報導，日本政府日前在內閣會議上通過2024財年政府預算草案，其中防衛預算連續第12年增長。此外，日本政府還在未經國會討論的情況下修改了《防衛裝備轉移三原則》及其實施方針，打開了日本對外出口彈道導彈等武器的大門。



分析人士認為，無論是防衛預算連年上漲，還是解禁有殺傷力武器的出口，都已超出日本自身防衛需要，是違背日本和平憲法的危險舉動，將加劇地區不安，引發國際社會擔憂。



防衛預算連年激增



2024財年是日本新“安保三文件”實施後的第二個財年。在22日通過的日本2024財年政府預算草案中，防衛預算為7.9496萬億日元（1日元約合0.05元人民幣），較2023財年增加16.5%，創歷史新高。



日本《朝日新聞》23日發表評論說：“如此大規模的預算，已經完全超出了自身需求，處於膨脹狀態。政府已然將是否有穩定的財政支撐放在了腦後，一味強調要打造超出自身能力的防衛力量，這種做法可持續嗎？”



為支撐大規模的防衛費，日本政府此前曾試圖以“防衛增稅”的方式提供，但遭到民眾廣泛反對，因而被迫宣布延期實施。分析人士指出，靠發行國債來補充防衛費可能成為日本政府的選擇。



據日本廣播協會報導，日本2024財年預算案達112萬億日元，用於償還國債及利息的國債費高達約27萬億日元，這意味著所有支出的約四分之一將用於償還現有債務。有分析說，日本政府正在寅吃卯糧。而高額的防衛費必將擠占更多民生相關的財政支出，對日本國民生活產生負面影響。



日本山口大學名譽教授纐纈厚表示，如此大規模的防衛預算，只能說日本已經完全否認了和平憲法所追求的“非武裝”和“中立”，軍國主義已經替代和平主義被擺在了首位，這種做法只能加劇亞洲國家對日本的不信任感和警戒心。

