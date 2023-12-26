國家發改委解讀建設全國統一大市場

中評社北京12月26日電／據人民網報導，“建設全國統一大市場，簡單通俗地說就是‘5統一’‘1破除’，即通過統一的基礎制度規則、統一聯通的市場設施、統一的要素資源市場、統一的商品服務市場、統一的市場監管以及破除地方保護，來建設高效規範、公平競爭、充分開放的超大規模市場。”在國務院新聞辦今日舉行的政策例行吹風會上，國家發展改革委副主任李春臨作出如上表述。



12月18日，國務院常務會議專題聽取了關於加快建設全國統一大市場工作進展的匯報，總結了前一階段的工作進展成效，對下一步工作提出了明確要求。這是今年以來，國務院常務會議第二次研究此項工作。



“這次國務院常務會議對深入貫徹落實建設全國統一大市場進行了再動員再部署，明確了基礎性制度建設、重點領域改革、破除各種障礙等方面的重點工作，我們要做建設全國統一大市場的參與者、推動者和實踐者，切實把各項任務落到實處。”李春臨說。



加快建設全國統一大市場，有利於商品要素在更大範圍暢通流動，促進國內國際市場高效聯動，是暢通國內大循環、推動構建新發展格局的必然要求，也是釋放內需潛力、鞏固經濟回升向好基礎的重要抓手。李春臨指出，今年以來，特別是5月國務院常務會議明確重點工作後，各地區各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，抓好各項工作貫徹落實。具體來看，進展成效可以歸結為三個方面。



一是著力破除了一批地方保護和市場分割的突出問題。國家發展改革委建立不當干預全國統一大市場建設行為問題整改和典型案例約談通報制度，開展妨礙建設全國統一大市場問題線索核實整改工作，征集了1100餘條問題線索，其中有效問題線索超過九成已督促地方完成整改。例如，糾正了某地增設無法律依據的前置備案條件，限制外地新型牆體材料企業進入當地市場的做法；又如，督促某地廢止了排斥外地招標代理機構參加建築行業招投標活動的政策文件，切實為經營主體解決了實際困難。此外，市場監管總局組織各地清理妨礙建設統一市場和公平競爭的規定做法。相關部門陸續啟動工程建設和招標投標、政府採購等領域不當市場干預行為的專項整治。

