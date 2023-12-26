雞排妹助攻吳音寧　低胸洋裝震撼彰化小鎮

吳音寧26日下午再請到鄭家純助陣，兩人一同到謝家白宮前開直播，民眾上前與二人合影。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月26日電（記者 方敬為）民進黨彰化縣“立委”第三選區候選人吳音寧近日猛攻中國國民黨對手謝衣鳳家族的房產爭議，指控謝家在溪州新闢的“豪華大白宮”濫用台糖土地，取得使用執照後還二次施工，踐踏土地正義與居住正義，今天並請來藝人“雞排妹”鄭家純穿著低胸洋裝，到豪宅前直播導覽，兩人號召鄉親多到謝家白宮景點打卡，共同見證謝家違法施工，嘲諷意味十足，也吸引民眾圍觀。



謝衣鳳對此回應，土地都是家族合法標售取得，一切依照相關規定辦理，絕無違建，且並無二次施工，有關於路樹移除的說法並非事實，只是暫時移置他處，施工完畢就會歸位。



彰化縣“立委”第三選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）民進黨吳音寧對決地方派系實力堅強的國民黨謝衣鳳，被視為綠營艱困選區。吳音寧力求突圍，近日針對謝家在彰化的房產爭議猛烈打擊。



吳音寧25日先在台北召開記者會，指控彰化謝家三代豪宅，一代比一代大，謝衣鳳爺爺謝言信的大樓，使用執照核准蓋3樓，但房子最後卻長成了7樓半，線近期新闢建的“溪州大白宮”，2021年11月竣工並取得使用執照，現在卻二次施工，甚至占用人行道空間、移除路樹，橫行霸道的作法，讓在地鄉親直搖頭。



吳音寧26日下午再請到鄭家純助陣，兩人一同到謝家白宮前開直播，由吳音寧導覽透過鏡頭帶領支持者開箱謝家豪宅，鄭家純並換上紅色低胸洋裝，在豪宅前面拍起美照，並向觀眾說明，由於是謝家千金的公主宅邸，她也必須穿得像公主才稱頭！期間並有鄭家純的男粉絲聞風而來，上前要簽名、合影，吳音寧也藉機號召支持者多到溪州白宮打卡，共同監督謝家施工，也呼籲有關單位查處，捍衛居住正義、土地正義。