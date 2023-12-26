中評社北京12月26日電／據科技日報報導，糧食安全，是“國之大者”。2023年，我國糧食產量再創歷史新高，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。大豆面積產量雙增、自給率繼續有所提高。肉蛋奶、棉油糖、果菜魚供給充足，質量安全有保障。



日前召開的中央農村工作會議強調，要樹立大農業觀、大食物觀，農林牧漁並舉，構建多元化食物供給體系。



12月25日，多位專家學者在接受科技日報記者採訪時表示，要全面樹立大農業觀、大食物觀，發揮行業優勢，突出自身特色，著力把農業建成現代化大產業。



樹立大農業觀，構建現代化農業產業體系



“大農業是朝著多功能、開放式、綜合性方向發展的立體農業。區別於傳統的、主要集中在耕地經營的、單一的、平面的小農業。”農業農村部小麥專家指導組顧問、河南農業大學教授郭天財告訴記者，“大農業觀超越了單純的耕地生產和一產的範疇，要求推動糧經飼統籌、農林牧漁並舉、種養加一體、產加供銷貫通、一二三產業融合發展，旨在把農業建成現代化大產業。”



郭天財說：“作為一名農業科技工作者，我深感必須加強農業全產業鏈的科技創新，完善農業技術推廣服務體系，加快農業新品種、新技術、新裝備、新模式推廣應用，不斷提高農業自主創新能力和科技貢獻率，實現農業科技自立自強。”



“農機作為落實大農業觀的重要一環，對現代農業生產至關重要。駐馬店市農機中心積極推進農機社會化服務，助力糧油等農作物提升單產。”河南農吉農業服務有限公司總經理王江濤表示，將積極推廣新技術，讓技術創新成果服務於更多農戶，以實際行動踐行大農業觀，為糧食生產提供技術支撐。

