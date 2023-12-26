侯友宜批賴抹黑抹紅　秀佛光山“喜樂”手勢

國民黨2024候選人侯友宜秀出“喜樂”手勢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）2024大選第二場政見發表會今日下午2時登場，會後中國國民黨侯友宜簡短向媒體發表了4分鐘的談話，由於民進黨賴清德在政見會上聲稱國民黨執政有三大禍害，侯反批賴是在抹黑抹紅。接著侯當場秀出日前在佛光山學到的“喜樂”手勢，他盼台灣你好，我好，大家好。



侯友宜介紹的手勢共分四段，第一個代表喜樂，第二個代表你好，第三個代表我好，最後是大家好。



26日下午政見會結束後，僅台灣民眾黨主席柯文哲接受媒體聯訪，賴清德與侯友宜僅在聯訪講台簡短髮表談話，未接受媒體提問。



賴清德在政見會第三輪提出國民黨執政帶給台灣的三大禍害，第一是不反共，第二是黑金體質不改，第三是為取得政權不擇手段。



侯友宜表示，第二場政見會，我第一個提出了治安問題，第二個提出農業發展問題，第三個提出婦幼政策，這三個議題其實也是我們台灣人民最關心的問題。



侯友宜指出，很遺憾的，在第三輪發言過程當中，賴清德花了一半的時間操作抹黑與抹紅，這是我最不能接受的，因為我一生當公務人員，效忠“國家”為人民服務，我喝台灣水，吃台灣米，因為我是台灣人，我要團結我們全台灣，台灣最不擔心外面欺負我們，我們擔心的是我們內部的團結，所以在選舉過程，我都對事不對人，就事論事，不需要抹黑抹紅來選舉，賴清德說的這些都不是事實。



侯友宜表示，這次選舉我希望不分你我，不分顏色，大家向前行，前兩天我去佛光山，他們教我一個喜樂的手勢，然後你好，我好，大家都好，我們台灣應該像這樣子，你好，我好，大家好，希望台灣人可以團結面對兩岸、面對國際情勢。