外賣餐盒巧變快幹T恤

中評社北京12月26日電／據科技日報報導，外賣讓人們的生活更加便利，但隨著外賣的普及，也產生了大量廢舊餐盒。這些餐盒用完之後去了哪裡，會不會造成塑料污染？日前，在美團青山科技基金的支持下，由東華大學先進低維材料中心高級研究員李斌等聯合研發的首款再生餐盒料制備低碳丙綸面料正式發布。團隊創造性地提出把廢舊餐盒加工改性，制備得到超細旦丙綸纖維，並將其做成了具備快幹功能的T恤。



數據顯示，我國每年使用的外賣餐盒已經超過了100萬噸。“考慮外賣餐盒的出路時，我們聯想到了20多年前，廢舊飲料瓶被做成了再生滌綸面料。於是我們就想，用聚丙烯做的餐盒，回收之後是不是也可以做成再生丙綸面料。”李斌說。



有了想法之後，團隊很快做了驗證。結果顯示，這一想法在技術上具有一定的可行性，但實施起來仍有挑戰，如再生餐盒料除雜、去味、紡絲以及面料生產等多個環節都存在一些技術問題。首先是餐盒的回收和清洗，回收餐盒一般含有不少雜質，需要運用熱洗、超聲波洗等特殊工藝來洗淨。其次是造粒改性，餐盒料由於本身流動性好、分子量低，經過多次加熱熔融之後，性能下降較為明顯，因此需要通過共混改性的方式來提升其性能。還有就是紡絲，再生材料紡絲對於工藝設備有特殊的要求，加工時需要進行相應的技術和工藝調整，才能制備出合格的細旦丙綸絲。



李斌說，要解決上述環節的問題，就需要打通上下游產業鏈，讓專業的人去做專業的事。比如餐盒上面有油，如果清洗不乾淨會留存雜質。而一點點雜質都會影響後面的紡絲質量，紡出來的絲線就容易斷。



經過多方不懈努力，團隊最終解決了一個個難題，成功打通了“再生餐盒—切片—造粒—拉絲—織布—成衣”的技術路線，實現了從外賣餐盒到快幹T恤的再利用。在現場，主辦方展示了這款採用再生餐盒料制成的低碳丙綸面料速幹T恤。T恤摸上去十分柔軟、細膩。

