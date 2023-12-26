長三角區域發展指數穩步提升

中評社北京12月26日電／據光明日報報導，國家統計局25日發布長三角區域發展指數顯示，以2015年為基期，2022年長三角區域發展指數為129.5，比上年提高1.6，與2015年相比，年均提高4.2。



數據顯示，長三角區域示範引領指數穩步增長，2022年為124.2，與2015年相比，年均提高3.5。從區域經濟規模看，2022年長三角地區生產總值為29.03萬億元，是2015年的1.8倍，占全國比重為24.1%。



創新共建成效顯現，區域協調加快推進。2022年長三角區域創新共建指數為150.9，與2015年相比，年均提高7.3。長三角區域協調共進指數逐年提高，2022年為128.6，與2015年相比，年均提高4.1，2018年後顯著提速，年均提高6.0。



綠色發展快速提升，開放共贏穩步推進。長三角區域綠色共保指數在各分項指數中提升最快，2022年達到152.0，與2015年相比，年均上升7.4。長三角區域開放共贏指數波動提高，2022年為106.8，與2015年相比，年均上升1.0。



長三角區域發展指數走勢顯示，近年來，長三角一體化發展取得顯著進展，全國發展強勁活躍增長極和高質量發展樣板區的地位作用不斷夯實，率先基本實現現代化的引領作用和區域一體化發展的示範作用逐年凸顯，打造新時代改革開放新高地不斷取得新突破，長三角一體化發展從全面加速邁向全面深化。