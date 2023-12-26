創新機制推動低空經濟發展

中評社北京12月26日電／據光明日報報導，近日召開的中央經濟工作會議提出，“打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業”。低空經濟是以民用有人駕駛和無人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業等多場景低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。



120年前的1903年12月17日，萊特兄弟首次試飛了世界上第一架飛機“飛行者一號”。作為人類歷史最偉大的發明之一，飛機的出現改變了經濟社會生產生活，並持續影響至今。因為飛機的存在，廣袤的天空成為新的經濟資源，人們在天空中劃分出密密麻麻立體多層的“空中通道”。這些天空中的道路僅有中高空部分被民航等領域大量使用，我國天空的低空部分現今仍處於待開發狀態。過去我們常常說，要想富、先修路，這樣的概念同樣適用於低空經濟。當前，我國低空航路尚待進行完善的開放開發，因此發展低空經濟必是一片前景廣闊的藍海。



儘管世界部分國家的低空經濟已經取得長足發展，但我國發展低空經濟仍有其獨特之處，且是世界其他國家尚未完全涉足的領域。傳統低空經濟發展模式基於通用航空市場，籠統地概括就是用人們認知中的螺旋槳小飛機，來發展低空觀光旅遊、極限運動、農業噴灑灌溉、短途客貨運運輸、航空教培、應急救援等。這一部分傳統模式依然適用我國發展低空經濟，且目前已經成績斐然。數據顯示，截至2022年年底，全國通用飛機註冊數量為3177架，通用航空機場399個，通航飛行量121.9萬小時，國內通航短途運輸航線121條，通航相關工商註冊企業84136家。這是我國發展低空經濟的良好基礎。



在科技發展的助推下，我國低空經濟具備了領先世界其他國家的發展點，即我國擁有先進的無人機技術，應用型無人機受到市場青睞，且是未來全球低空經濟發展的主要前進方向。除此之外，可以載人的無人機即電動垂直起降飛行器（eVTOL）也是低空經濟的著力點。無論是載人還是載貨，應用型無人機的相關技術設想概念已經落地，並在不少城市試點。我國相關科技企業，也已取得中國民航局頒發的全球首個無人駕駛電動垂直起降飛行器的航空器型號合格認證，這意味著基於eVTOL的城市空中交通商業化運營時代的到來。試想，在北上廣深等特大型城市，通過無人機技術讓人或貨物進行點對點低空飛行，必將大大提升城市發展效率。



據不完全統計，今年有16個省份將低空經濟、通用航空等相關內容寫入政府工作報告。僅9月份以來，安徽、江西、海南、廣東等多地舉辦了低空經濟發展大會或論壇、研討會。《國家綜合立體交通網規劃綱要》明確提出發展低空經濟。國家發展改革委等七部委再次推廣借鑒深圳綜合改革試點創新舉措和典型經驗，22條經驗中包括“創新低空經濟發展新機制”，也讓人們對“天空之城”有了更多期待。長遠看，低空經濟作為新興產業，已成為新的經濟增長點和改善人們生活的新方式。或許在不久的將來，“天空更加繁忙的一天，不可避免地將要來臨”。