張五岳：賴清德若勝選別想要兩岸協商

淡江大學副教授張五岳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月27日電（記者 張嘉文）政治大學國際關係研究中心26日召開“誰來解開兩岸的結：三黨‘總統’候選人兩岸政策與選後可能局勢”座談會，出席與談的淡江大學外交與國際關係學系副教授張五岳表示，如果民進黨賴清德勝選，未來兩岸之間不用再想要談判協商，或者對話找新共識，那是騙大家的。



張五岳說，能做的是如何避免誤判，管控分歧，避免擦槍走火，不要讓兩岸的量變變質變，因為以目前的兩岸關係的政治互信基礎，相信賴清德如果當選，不可能會比蔡英文有更進一步對兩岸關係有新的論述。



這場座談會是在政大國關中心圖書暨會議大樓一樓國際會議廳舉行，由政大政治系、東亞所特聘教授兼國關中心主任寇健文主持，邀請政大東亞所特聘教授兼國關中心副主任王信賢、淡江大學外交與國際關係學系副教授張五岳、台灣大學政治學系教授張登及、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈和政大東亞所名譽教授丁樹範等人與談。



張五岳在會中表示，這次大選大概會有4種結果，一種結果是賴清德勝選，民進黨在“立院”單獨過半，這叫完全執政。第二種是賴清德當選，但是民進黨無法在“立法院”擁有相對多數，因此“立法院”是由在野黨掌握立法權。第三種當然就是非綠人士當選，但是非綠“立院”也過半，就是藍白過半或者藍單獨過半。第四當然就是非綠的人當選，但失去了“立法院”多數，由民進黨或者藍白過半。



張五岳說，這4種結果有2個觀察指標，第一當然是誰當選最關鍵；第二，這次大選大陸比較罕見地宣布中止ECFA部分產品的關稅減讓，相較於過去7次大選，做法確實相當不一樣。所以這次選舉除了界定和平跟戰爭外，還有繁榮跟衰退的經濟議題，大陸想凸顯經濟議題跟政治互信有連接，這就跟中間選民、經濟選民息息相關，這些人會不會受到影響，要等到選舉結果才能印證。

