黎榮章析賴採守勢　陳其邁當年就大意失荊州

Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月28日電（記者 鄭羿菲）針對藍綠白選戰策略，Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章接受中評社訪問表示，民進黨目前主要是守勢，與2018年高雄市長選舉陳其邁類似，陳最後大意失荊州。2024還未看到有人如當年的韓國瑜般帶起風潮挑戰民進黨；台灣民眾黨是“動員年輕人”衝高投票率；中國國民黨主打“選黨不選人”，模糊掉主帥侯友宜的弱項，傾全黨之力以基層組織拱侯。



“立法院”總席次113席，黎榮章估計，2024由於國民黨基層組織動員算成功，三黨不過半可能性較高，國民黨不分區應該可以拿到14席，民進黨會掉到12席，民眾黨8席。區域“立委”部分（不含原住民“立委”），民進黨可能由49席重衰到39席，國民黨則由21席成長到30席、無黨籍5席；總席次上，民進黨53席、國民黨47席、民眾黨8席、無黨籍5席。



2024大選前各政黨“立委”席次為，民進黨62席、國民黨37席、民眾黨5席、時代力量3席、無黨籍5席、缺額1席，過半席次為57席。



黎榮章是大數據專家，畢業於中國文化大學新聞系，有超過32年廣告行銷資歷，在數位行銷領域先後歷過廣告公司AE、報社和電視台業務主管。2007年成立亞洲指標數位行銷顧問公司，進入大數據分析行業，擔任董事長、博思網路公司董事長、上海亞美昇揚公司董事長。



黎榮章接受中評社訪問表示，綠營在2024的選戰策略還滿奇怪的，一開始就一路打守勢，有點像2018年高雄市長選舉，民進黨的陳其邁認為自己領先就不理會中國國民黨的韓國瑜，最後卻大意失荊州，綠營今年大選也是如此，並未做額外開拓票源的動作，甚至連過去政績的問題也都不處理，緊抓基本盤，認為基本盤比其他人大就會贏。



黎榮章說，也不能說這樣的選戰策略是錯誤的，畢竟今年與2018年的不同之處是還未看到如同當年的韓國瑜那樣，帶起一股風潮氣勢去質疑、挑戰民進黨，外界原本預期台灣民眾黨2024候選人柯文哲應該去做這件事，但先前柯花了1、2個月在藍白整合的混戰中，只不過最近看得出來柯文哲已經調整腳步，比較多提出政策面上的東西，也因為造勢，風向是有在起來的。