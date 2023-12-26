港珠澳大橋單日出入境車輛突破1.6萬輛次

中評社香港12月26日電／記者26日從港珠澳大橋邊檢站瞭解到，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的車輛，25日首次突破1.6萬輛次，今年第19次刷新紀錄，創造了大橋開通以來單日最高紀錄。



據介紹，受港澳公共假期影響，12月23日至25日，經港珠澳大橋邊檢站查驗的旅客連續三天單日超10萬人次，共計30.8萬人次，出境12.1萬人次，入境18.7萬人次；查驗車輛共計4.55萬輛次，出境2.06萬輛次，入境2.49萬輛次。其中，港澳單牌車共計2.9萬輛次，佔比達64%，成為口岸通行主力。



新華社報導，邊檢部門介紹，港珠澳大橋珠海公路口岸作為“港車北上”“澳車北上”唯一指定通行口岸，持續增多的港澳單牌車是推高口岸出入境車流客流的最主要因素。



“12月以來，港澳單牌車通行量達16.9萬輛次，環比增長12.6%；日均通行量超過6700輛次，約佔口岸日均客車通行總量1.2萬輛次的55.8%。其中，香港單牌車成為口岸通行車輛的主要增長點，月均增速超過24.8%，最高單日通行量突破5400輛次。”港珠澳大橋邊檢站邊檢處副處長鮑海陽說。



今年以來，港珠澳大橋邊檢站已累計查驗出入境旅客超過1580萬人次，車輛超過317萬輛次，分別是2019年同期的1.25倍和3.75倍。



為應對持續增長的疏導壓力，港珠澳大橋邊檢站創新查驗形式，在客車道正式啟用移動查驗模式，高峰時段隨車人員平均等候時間縮短20%-30%。