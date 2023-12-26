新北議長曝周典論上凱道當天已預告會被搜索

國民黨屏東縣議長周典論。（中評社 資料照） 全台議長副議長聯誼會會長、新北市議長蔣根煌。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／中國國民黨屏東縣議長周典論遭屏東地檢署聲押獲准，全台地方議會議長副議長將在27日舉行記者會聲援屏東縣議長周典論。全台議長副議長聯誼會會長、新北市議長蔣根煌今日表示，23日凱道活動，周議長就跟大家講如果幫侯友宜站台就會被搜索，果不其然過兩天就出事，“這絕對是政治收押”，明天會站出來聲援周議長。



全台地方議會議長、副議長將於27日在新北市議會舉辦“‘全國’地方議會議長副議長聲援屏東縣議長周典論”記者會。



國民黨籍屏東縣議會議長周典論，因為涉嫌鴻海集團創辦人郭台銘2024大選連署案，遭屏東地檢署聲押獲准，此事件震撼地方。由於他23日才到凱道為侯友宜站台，令人產生諸多政治聯想。



蔣根煌表示，23日周典論上凱道挺國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康，當時對方就預告稱，如果他幫忙站台，就會被檢調搜索約談。果不出其然真被政治收押，他身為全台議長副議長聯誼會會長當然要出來聲援。



“這就是政治收押”，蔣根煌表示，怎麼會剛幫侯友宜站台就被押起來，要不往這方面聯想也難。至於明天會有多位正副議長出來力挺周典論？蔣根煌說，都已聯絡，但目前還不確定出席人數，強調會綜合大家意見後，明再發言聲援。