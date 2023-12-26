新北市府駁民進黨　煽動老礦工令人不齒

針對賴清德萬里老家違建議題，民進黨召開記者會批新北市政府行政不中立、資料涉及造假。對此，新北市府譴責有心人士為了潑髒水。（新北市政府提供） 中評社台北12月26日電／民進黨2024大選候選人賴清德萬里老家違建案，民進黨今天辦記者會批新北市政府行政不中立、直指工務局專業鑑定資料涉及造假。對此，新北市府譴責有心人士為了潑髒水，屏棄良知與專業，不惜掩蓋事實證據，不斷靠豐富的想像力來造謠帶風向，以政治凌駕專業的作為，令人深感遺憾。



工務局表示，有多少證據說多少話，是公務員一貫的作法，為求嚴謹審慎，以“現在”的萬里中福84號門牌建物，利用Google Map定位座標（25.170866，121.676031），再比對“內政部國土測繪中心”平台歷史圖資、和“農業部”林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，並至現場勘查確認現況建物結構形式等方式。



經嚴格交互比對分析，反推出該建物在該定位點過往年代的歷史變化，同時在進行圖資判讀的時候，已將“比例尺”、“定位點”的因素考慮進去，並採用絕對值的“座標”進行比對，未採用地籍圖和可能會產生誤差的比例尺，經過多重考證取得結果，確認中福84號建築物位置，在1979年時還是一片樹林，該定位點上並無任何建築物，答案衹有一個，是不容否認的鐵一般事實。



工務局補充，尤其可從1986年及2005年的航攝圖交互比對更為清楚，明顯看出中福84號就是從中福85號旁邊“空地”新建，且考量“現在”的萬里中福84號的建築形式及賴“副總統”對媒體坦承他家在2003年曾改建，再由現場2層樓高證實，絕非是賴“副總統”所宣稱1981年區域計劃法發布前已存在的“工寮”。



工務局表示，建築物沒有長腳不可能移動，但門牌卻是可以移動的，現在的建物和以前中福84號門牌被掛在哪裡並非正相關，有心人士不要再以“有門牌就是合法建物”來誤導社會大眾。歡迎賴“副總統”發揮道德勇氣，和一般民眾一樣，檢具相關證明文件向工務局申請合法房屋認定，工務局會依規定受理。



工務局重申，賴清德萬里老家屬2009年6月25日以前的既存違章建築，依規定屬於D類違建，由拆除大隊拍照建檔列管。同理，附近只要是1981年前就存在的工寮、且於2009年前已整修完成者不用擔心被拆，甚至可以提出相關證明並依正常管道申請合法房屋證明，對於有心人士煽動老礦工，讓老礦工誤解而擔驚受怕的行為，令人不齒。



工務局強調，拆除大隊是以多種圖資交互比對並至現場勘查後，採用絕對值的“座標”進行圖資判讀，而未採用可能會產生誤差的比例尺，確定賴“副總統”萬里老家就是在2003年以後“從無到有”從空地中新增出來的建物，稍有測量常識者都懂，市府本於公務員初衷，完全客觀、公正、依法行政，呼籲有心人士勿用一張嘴來抹煞專業和事實！