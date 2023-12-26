屏東議長遭羈押　檢方是否約談郭台銘受矚目

國民黨籍屏東縣議會議長周典論已遭檢方羈押禁見。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／中國國民黨屏東縣議會議長周典論涉為鴻海創辦人郭台銘違法收購連署書昨日遭羈押禁見。屏東地院認為周典論交付資金作為連署郭台銘參選2024的用途，且資金來源上游尚未到案，因有勾串共犯及湮滅證據疑慮，才准予檢方羈押聲請，全案有向上發展趨勢，檢方下一步是否約談被連署人郭台銘，引發各界關注。



媒體報導，屏東地院表示，周典論辯稱其所交付的資金是用於催促連署書數量的工作費，但有多位證人指周交付的資金，是作為特定人連署用途，並有其他扣案證據可佐證，法官認為周涉犯“總統”“副總統”舉罷免法第87條第1項第2款連署行賄罪嫌重大。



屏東地院指出，此案相關地點的監視錄影器畫面檔案已遭格式化，且提供本案資金的來源上游尚未到案，法官認為會有勾串共犯、證人及湮滅證據的疑慮，故裁定羈押周典論，並禁止接見通信。



屏檢表示，檢察官11月間對涉案的潮州鎮長周品全聲請羈押獲准後，進而查出周品全等用來交付連署人的現金是由周典論提供，故認周典論犯罪嫌疑重大，才發動搜索及約談，並向法院聲押周典論獲准；至於會不會約談被連署人鴻海創辦人郭台銘或郭辦相關幹部，檢方不便表示意見。

