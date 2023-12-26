羈押屏東議長周典論惹議　屏檢提3點澄清

鴻海創辦人郭台銘在屏東造勢，國民黨議長周典論力挺。（中評社 資料照） 中評社屏東12月26日電／中國國民黨2024副手候選人趙少康26日針對國民黨籍屏東縣議長周典論涉鴻海創辦人郭台銘參選連署涉賄遭收押一事，質疑檢察官受政治影響。屏東地檢署提出3點澄清，第1是檢方於10月即立案偵辦選舉連署書不法案件，第2是此案為承辦檢察官依證據發展相關偵查作為，第3是相關強制處分均是依法定程序執行。屏東地檢署強調議長周典論不是遭“政治收押”，偵辦連署賄選案件，搜索、羈押均經法院核准。



鴻海創辦人郭台銘今年9月在全台設立2024大選連署站，屏東卻爆出違法收購連署書，檢方追查發現議長周典論涉嫌違反“總統”“副總統”選罷法連署行賄罪，今凌晨聲押獲准。



國民黨副手候選人趙少康26日直呼，檢察官動作不簡單，檢調目的有兩個，一是壓制周典論、不讓他在屏東輔選，二是威脅郭台銘，大家都知道周典論和郭台銘非常好，據說到最後能見到郭台銘衹有周典論，且現在郭台銘二弟郭台強不在台灣，郭台銘也不出來，這時候把周典論押起來，“就是說郭台銘你給我小心，不要跳出來支持侯康”，郭粉經濟藍等支持者都會受到影響。



根據台媒報導，屏東地檢署表示，檢方於10月間陸續接獲數件有關2024大選連署書涉及不法情資後，就指定專案檢察官指揮專案小組彙整相關不法事證積極偵辦，另外，承辦檢察官針對涉案多名被告歷經傳喚、數波搜索、檢視相關扣案證物等偵查作為，並縝密分析案件相關嫌疑人的涉案情節，逐步釐清案情向上發展而來。



檢方指出，在執行搜索程序方面，檢察官所採取的偵查作為均是依法向法院聲請核發搜索票，經法院詳為審核後才核發搜索票，據以執行。再者，在羈押程序方面，檢察官是依調查所得的事證，認定議長周典論犯嫌重大而有羈押的原因及必要，依刑事訴訟法規定再向法院聲請羈押禁見，也經法院詳為審酌案件內容、被告供述、卷內事證等因素後，認定議長周典論符合羈押法定要件，而裁定被告應予羈押禁見。



檢方強調，檢察官相關作為均是依循偵查案件發展所進行的司法程序，對於議長周典論是遭“政治收押”顯與事實不符。