徐遵慈談台灣選後經貿應尋求恢復兩岸協商

徐遵慈。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月27日電（記者 俞敦平）中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈在26日下午的座談會中，從全球經濟、區域經濟整合、新南向政策和兩岸經貿關係等四個方面，分析台灣在2024年大選後的兩岸政策可能面臨的局勢和挑戰，並提出一些可能的政策建議和方向。她認為，台灣在2024年大選後，將面臨一個充滿挑戰的兩岸政策局勢。台灣應該積極參與區域經濟整合，並維持與新南向國家的良好合作關係，以提升台灣的經濟多元化和國際地位。同時，台灣也應該妥善處理與大陸的經貿關係，並尋求在ECFA的架構下，恢復兩岸的經濟對話和協商，以減少大陸的經濟制裁和反制，並保障台灣的經濟安全和發展。這些政策的制定和執行，需要台灣的新政府有清晰的願景和策略，也需要台灣的社會有共同的理念和支持，才能讓台灣在兩岸關係的變化中，保持自主和穩定。



政治大學國際關係研究中心26日下午於政治大學國際關係研究中心圖書暨會議大樓一樓國際會議廳舉辦“誰來解開兩岸的結：三黨‘總統’候選人兩岸政策與選後可能局勢”座談會，由政治大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文主持，政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢、淡江大學外交與國際關係學系副教授張五岳、台灣大學政治學系教授張登及、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈及政治大學東亞所名譽教授丁樹範參與與談。

