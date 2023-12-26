侯辦：凱旋苑是侯岳母留給女兒、外孫女依靠

侯友宜競選辦公室發言人錢震宇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）民進黨持續猛攻中國國民黨2024候選人侯友宜的中國文化大學宿舍“凱旋苑”出租問題。侯友宜競選辦公室發言人錢震宇26日表示，凱旋苑是侯友宜岳母留給侯夫人任美鈴的，非侯的財產。凱旋苑背後有段悲劇，侯喪子後，岳母有感於警察槍林彈雨，隨時有生命危險，便把凱旋苑留給女兒做依靠，且絕無違法，也沒所謂剝削出租，侯辦27日上午記者會將清楚說明。



民進黨近日猛打，侯友宜在陽明山中國文化大學附近擁有逾100間套房出租給學生，房租每月新台幣1萬6000元，租金年收入近2000萬元，還設立1戶1門牌規避房屋稅。



侯友宜與任美鈴育有3女1子，獨子侯乃維命喪於1992年健康幼稚園火燒車事件，當時才3歲。



錢震宇今日傍晚在競辦表示，凱旋苑是侯友宜岳父40幾年前買下來的，那時只是一塊地皮，當時陽明山很荒涼，在文大旁，後來怎會蓋屋子？因曾發生過幼稚園火燒車悲劇，侯有個獨子喪生，對老人家來講是傷痛，侯岳母心裡難過且遺憾，侯岳母是本省人，岳父是上海人，侯岳母用閩南語對侯說，她連外孫都照顧不好，侯當刑警隨時可能槍林彈雨、有生命危險，因此希望蓋房子出租，讓外孫女們有依靠。



錢震宇說，凱旋苑登記在侯妻任美鈴名下，與侯並無直接關係，也無權處理。任認為此事對侯造成困擾，但侯認為任並沒做錯事，也沒胡亂牟利，租金也沒特別貴，有保全、設備、洗衣機齊全，因此明天將有記者會，任有些想法，但不會親自出席。



錢震宇說，凱旋苑租給文大生的租金已比以前少了，絕無貪圖小利，現換到新光人壽物產所管理，等於讓二房東租出去，其實像這樣配偶的房屋一事，很多政治人物都有，蔡英文在陽明山也有土地，凱旋苑一事很冤枉，沒錯做事，冷飯新炒。

