選戰倒數　侯辦：減少犯錯、哀兵必勝

侯友宜競選辦公室發言人錢震宇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立激戰，中國國民黨候選人侯友宜競選辦公室發言人錢震宇26日晚間表示，侯辦的策略就是“減少犯錯，哀兵必勝”，剩下幾天，不宜有太大改變。面對台灣民眾黨柯文哲搶攻國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜粉絲票，錢震宇也說，看老百姓抉擇，很多事不言自明，誰才是始終都拿青天白日滿地紅旗？當然柯現在開始拿了，也歡迎柯認同加入。



對於《美麗島電子報》民調，民進黨賴清德38.9%，國民黨侯友宜29.4%，差距擴大，是否也受到凱旋苑學生公寓出租事件影響？錢震宇說，從來不覺得用民調能找出最大的因果關係，受訪者也可能撒謊，民調也可能經過處理，侯辦內部參考民調反倒增加了1.8%，與賴仍在誤差範圍內，柯則沒有在誤差。



記者問，柯文哲競選總幹事黃珊珊不停PO民眾黨內參考民調第二？錢震宇說，不會公布內參民調，大家方式不一樣。



記者問，面對柯文哲搶攻韓粉、“中華民國”粉的票，侯辦策略？錢震宇說，大家看在眼裡，不言自明，都知道誰造勢始終都拿青天白日滿地紅旗，當然也歡迎柯加入，選舉剩沒幾天，不到最後關頭都不知，選民走進投票所會有很多心情，當然不可能突然要原先不喜歡侯的突然喜歡侯，民進黨這7年多的所做所為，老百姓都看在眼裡。



錢震宇說，不可能短時間改變策略，對於青年政策有提出很多，比方首購房屋頭期款免貸款利息，雖有批評，但仍有支持，還很多人對政治沒那麼關心，到投票所那一刻都會思考。



“減少犯錯、哀兵必勝。”錢震宇也強調，不會去主動攻擊賴清德老家違建賴皮寮，就會被大家吵得震天價響，民進黨先前酸柯文哲，就立刻激出一堆柯文哲的粉絲，所以說要減少犯錯，大原則就是把握住。