丁樹範：賴若勝選兩岸重點就在管控危機

政大東亞所名譽教授丁樹範。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月27日電（記者 張嘉文）政治大學國際關係研究中心26日召開“誰來解開兩岸的結：三黨‘總統’候選人兩岸政策與選後可能局勢”座談會，出席與談的政大東亞所名譽教授丁樹範在會中表示，如果是民進黨賴清德當選，基本上站在大陸立場，是不會想跟民進黨打交道，因此只能討論如何管控危機。



丁樹範說，當然反過來說，如果是國民黨勝選的話，當然會快速、大量的再中國化，因為兩岸的經貿比重越來越低，美國也在搞脫鈎等等，這些因素都會影響到大陸如何處理台灣問題，所以如果藍營勝選，相信大陸會提出一個大量快速的，超乎想象的再中國化速度，讓台灣對大陸的依靠度再提高些。



這場座談會是在政大國關中心圖書暨會議大樓一樓國際會議廳舉行，由政大政治系、東亞所特聘教授兼國關中心主任寇健文主持。



丁樹範在會中表示，目前2024大選情勢看起來，最終會產生一個弱勢政府，也就是不管哪個黨，即便是賴清德或侯友宜當選，基本上都是險勝，而不是大勝。另外就是“立法院”會變成三黨不過半，所以基本上未來會產生一個弱勢政府，因為如果只是險勝，就沒有高度的正當性，執政者很多政策很容易受到反對黨的挑戰等等，後續就會產生很多問題。



另外就是這樣的弱勢政府如何處理兩岸關係，丁樹範說，如果是賴清當選的話，當然只能管控兩岸危機，基本上大陸不會跟賴談的，因為大陸各方面人士也在討論，就是萬一台灣選舉的不同後果會怎麼樣？衹有極少數人主張大陸應該要跟民進黨打交道，絕大部分都是不講話。



丁樹範表示，經過民進黨執政這八年，基本上大陸是不會跟民進黨打交道的，所以將來就變成說如何去管控這個危機、衝突，變得很重要。當然目前的大陸的各項軍事作為會持續，但再進一步擴大的可能性不高，常態性的軍事封鎖台灣商船進出，也會連帶影響到上海的貨物船進出的成本，主要就是兩岸的距離太近，這些是沒辦法避免的。