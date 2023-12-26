趙少康：賴清德當選兩岸更緊張　不定時炸彈

趙少康接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康26日晚上到新竹市出席座談會受訪表示，今天的第二場政見會還是中國國民黨2024候選人侯友宜表現最好，因為侯提的政見是很扎實的，民進黨執政八年都不願跟大陸溝通，民進黨賴清德未來如果當選，更不可能溝通了，兩岸關係只會更緊張，等於是一個不定時炸彈在那個地方。



趙少康26日晚上到新竹市民權路巨城附近的“Stars美學館”出席由新竹清華大學國際關係自主學習小組學生所舉辦的“新竹青年兩岸與外交系列座談會”，現場吸引超過百名聽眾出席，包括國民黨不分區“立委”候選人翁曉玲、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨革命實踐研究院副院長何志勇與國民黨新竹市議員黃美慧等人到場聽講。



趙少康表示，兩岸與外交政策需要全民的支持，因為對大陸來講，台灣的態度與立場是非常重要的，而民進黨是親美反中，國民黨是親美和中，所以台灣到底是要和平？還是要每天在那邊反而引起兩岸的不安？他相信選民會做最明智的決定。



趙少康強調，兩岸該溝通的時候還是要溝通，民進黨不溝通是怎樣？是要打仗嗎？打仗能解決問題嗎？所以他覺得民進黨只會講，根本不能解決問題，才會造成兩岸現在兵凶戰危。



趙少康針對第二場政見發表會的表現評價，認為還是侯友宜表現最好，因為侯提的政見是很扎實的，從治安三箭、打詐、掃黑、掃毒與除暴等，都是大家需要的，特別是詐騙，已經變成“中華民國”和台灣的恥辱了，騙子滿天下，而且抓到的都只是車手，判刑又那麼輕，才讓詐騙集團肆無忌憚。這正是大家需要的，是苦民所苦，而且別人可能做不到，但侯友宜一定會做得到，因為他原來就是掃黑英雄。



另外，對於侯友宜說要把農田水利會還給農民一事，趙少康指出，因為民進黨搶來的就應該要還給農民，侯另外還要再幫農民去找市場、找出路，這些都是實際需要的，而民進黨只會阻斷、只會笑話，說你們又這樣又那樣了，其實民進黨一點辦法也沒有。