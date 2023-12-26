禽流感導致日本雞蛋價格漲至1.8倍

中評社香港12月26日電／共同社26日就被視為高性價比食品的雞蛋獲悉，日本全國超市的平均售價達到了物價開始上漲的2020年1月的1.8倍。禽流感流行造成雞蛋短缺產生了影響。蛋黃醬的價格上漲至1.5倍。食品價格上漲趨勢今年也在繼續，家庭經濟負擔更加沉重。另一方面，此前持續漲價的食用油和變更了稅率的啤酒價格則較去年下降。



對於漲價明顯的超市食品，分析銷售時點信息管理（POS）數據的True Data公司透露了上述消息。



把今年11月的各種商品的不含稅月均價格與2020年1月相比較，一盒10個裝雞蛋的店舖售價從137日元上漲至248日元（約合人民幣12元）。400～450克裝蛋黃醬售價從172日元上漲至266日元。500克裝番茄醬則漲價至1.2倍。



被指受到俄烏衝突影響的麵粉價格從每千克199日元上漲至280日元，升至1.4倍。500～600克裝意大利麵價格從234日元漲至288日元，升至1.2倍。



也有一些食品的價格逐漸穩定下來。已多次漲價的色拉油和天婦羅油的每千克售價漲至1.7倍，但與去年11月相比，價格從354日元降至317日元。



今年10月酒稅下調的罐裝啤酒方面，11月的店舖售價為每盒（350ml*6罐裝）1036日元，比去年11月減稅前便宜約6%，價格也低於2020年1月。